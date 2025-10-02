FMI e Casse di risparmio: settimana mondiale di Ghisolfi a Washington

Il Banchiere e giornalista Giuseppe Ghisolfi sarà nuovamente in missione nella capitale statunitense all'interno della più generale settimana di altissimo livello che ha come istituzioni protagoniste il Fondo monetario internazionale e il Gruppo mondiale delle Casse di risparmio e delle banche di territorio, gruppo del quale egli è riconfermato consigliere di amministrazione

La settimana si svolgerà fra il 13 e il 18 ottobre e, in virtù della partecipazione del plenum dei capi di Stato e di Governo, dei Ministri competenti e dei più rappresentativi vertici bancari e dei mercati finanziari e dei capitali, la stessa corrisponde a uno degli eventi maggiormente attesi per quanto attiene all'analisi degli scenari macroeconomici e sociali e delle conseguenti politiche fiscali, di coesione e di bilancio adottabili e perseguibili a fronte di sfide complesse

Il professor Ghisolfi, pertanto, prenderà parte ai lavori del Consiglio di amministrazione del World saving bank Institute, il Gruppo mondiale delle Casse di risparmio del quale egli fa parte, come CDA, fin dal 2018, sotto l'attuale presidenza del riconfermato collega Banchiere spagnolo e amico Isidro Fainé.

Il WSBI, con sede a Bruxelles, conta 99 enti e istituti presenti in 77 Paesi, per un totale di oltre 6400 banche associate e 2,1 milioni di impiegati al servizio di un miliardo 700 milioni di risparmiatori, consumatori, produttori e mutuatari. Il monte depositi amministrato è pari a 11.400 miliardi di dollari, mentre gli assetti patrimoniali complessivi, che consentono la capacità redditiva ed erogativa degli istituti, ammonta a 13.250 miliardi di dollari.

"Il nostro sentirci e agire socialmente responsabile è indissolubilmente legato alla nostra identità. Siamo nati così, 101 anni fa, è questo è parte del nostro DNA e rappresenta la vocazione di WSBI. Tutto questo si traduce in un modo di fare banca che è fondamentalmente diverso dagli altri operatori del settore, essendo allo stesso tempo redditizio, efficiente, equo e finanziariamente inclusivo per le persone, le comunità, i territori", ha dichiarato il Presidente Fainé.