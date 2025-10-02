A Savigliano si presenta la stagione teatrale del Milanollo

Giovedì 16 ottobre, alle 17.30, presso il Salone d'Onore di palazzo Taffini, si terrà la presentazione della stagione teatrale 2025/2026 del Milanollo di Savigliano. L'ingresso è libero, fino ad esaurimento posti.
Seguirà cena su prenotazione (massimo 30 persone) organizzata con la collaborazione di con “La Bottega dei Gusti”. Il menù prevede: vitello tonnato – insalatina sfiziosa – flan di verdure con fonduta al raschera; risottino alla zucca e gocce di Blu di Cuneo; torta di nocciole con zabaione – tiramisù alla mela; un calice di prosecco ed acqua inclusa. Costo: 20 euro. Per la prenotazione occorre telefonare direttamente alla Bottega dei Gusti, contattando il 349.7631435 entro il 13 ottobre.
Al termine della cena, l’Assessorato alla cultura offrirà ai presenti una performance teatrale, sempre nel salone d’Onore, con la comica professionista Viviana Porro.