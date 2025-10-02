Alba: inizia la 24ª Rassegna Organistica Internazionale al Tempio San Paolo

Domani, venerdì 3 ottobre, alle ore 21 inizia la 24ª Rassegna organistica internazionale nel Tempio San Paolo di Alba. Avremo il piacere di ascoltare il maestro Luca Benedicti, direttore artistico della Rassegna stessa, all’organo Vegezzi-Bossi del 1938 e il Quartetto CanavèisanBrass (trombe: Ercole Ceretta, Alessandro Caruana; trombone: Antonello Mazzucco; trombone basso: Riccardo Ceretta).

Luca Benedicti si è laureato in Organo e Composizione Organistica e in Musica Corale e Direzione di Coro presso il Conservatorio G.F. Ghedini di Cuneo. Ha quindi seguito master classes con E. Kooiman, M. Radulescu, L. Rogg e J. Guillou. Concertista dal 1988, si esibisce in Italia e all’estero (Francia, Germania, Danimarca, Belgio, Finlandia, Svizzera, Austria, Inghilterra, Spagna, Polonia, Olanda) in prestigiosi Festival Organistici. Collabora in qualità di organista con l’OSN della RAI dal 2004 con la quale ha inciso, nel 2022, la Trilogia Romana di O. Respighi. È Presidente dell’Associazione Itinerari in musica Aps. È direttore artistico del Cuneo Organ Festival e della Rassegna Organistica Internazionale ad Alba.

Il “CanaveisanBrass” è nato nel 2011 e ha al suo attivo numerosi concerti accolti da un pieno successo di pubblico e favorevoli critiche da parte della stampa. Il gruppo spazia dalla musica classica a quella tradizionale ma, soprattutto è alla ricerca di un repertorio che dia un sapore diverso, a volte incentrato su ritmi, a volte su concetti melodici e armonici che danno un impatto sonoro originale, che completa la sfera musicale. Il gruppo ha inciso, in prima mondiale, un CD edito dalla casa discografica "Elegia Record" di musiche originali di Kjell Mork Karlsen per Ottoni e Organo.

Con la ripresa dell’attività iniziano anche i rinnovi dei Soci o le nuove iscrizioni presso la sede di piazza San Paolo 14 (quota base di 15 euro; sostenitori, quanto si vuole). Tutte le iniziative quest’anno sono gratuite e a ingresso libero, grazie al sostegno della Diocesi, del Comune, di Banca d’Alba, e della Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo.