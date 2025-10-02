Fossano: il vangelo proibito della Dea in prima nazionale all'ex chiesa di Santa Maria del Salice

Venerdì 10 ottobre alle 20.45 sarà la suggestiva cornice trecentesca dell’ex chiesa di Santa Maria del Salice a Fossano a ospitare la prima presentazione del saggio “La voce della Dea gnostica” (Venexia Editore, Roma 2025) dello storico delle religioni e giornalista centallese Paolo Riberi. La serata è patrocinata dal Comune di Fossano, e sarà a ingresso libero e gratuito: a dialogare con l’autore sarà Paolo Careddu.

Il libro, a 80 anni esatti dalla scoperta archeologica di Nag Hammadi, rappresenta la prima edizione commentata in lingua italiana del vangelo apocrifo Tuono: Mente Perfetta, un componimento poetico risalente ai primi secoli dell’era cristiana che, con un taglio a dir poco insolito e rivoluzionario, affronta il tema del volto femminile di Dio. A rivolgersi agli ascoltatori e ai lettori di ogni tempo è la stessa voce divina, che parla in prima persona e utilizza un linguaggio poetico e ricco di enigmi, sfidando i suoi interlocutori a indovinare la sua identità: secondo questo antico vangelo apocrifo, Dio è “la madre e la figlia”, “la santa e la prostituta”, “la prima e l’ultima”, “l’onorata e la disprezzata”, “la guerra e la pace”, e tanto, tanto altro ancora. Ma sempre, e inequivocabile, Donna.

L’opera, rimasta a lungo priva di un’edizione in lingua italiana, è stata tradotta direttamente dall’originale copto da Riberi, che parte dai suoi versi – suggestivi e quantomai attuali, in una stagione storica che ancora troppo spesso tende a marginalizzare il ruolo della donna e della femminilità – per proporre un viaggio tra le righe del testo antico alla scoperta del volto femminile di Dio, dalla Iside egizia all’ebraica Asherah (la mitica “consorte dimenticata di Yahweh”), e da Maria Maddalena alla divina Sophia degli gnostici. Tante anche le suggestioni contemporanee: benché clamorosamente ignorato dal mondo italiano, Tuono: Mente Perfetta riveste un ruolo di primo piano nell’Occidente angloamericano, dove ha ispirato importanti brani musicali, romanzi vincitori del Premio Nobel per la letteratura, fumetti e persino un cortometraggio a firma del celebre regista Ridley Scott.

Paolo Riberi è laureato in Filologia e letterature dell’antichità, in Diritto e in Economia presso l’Università degli Studi di Torino. Studioso di storia antica e letteratura delle origini cristiane, è anche membro della Società Italiana di Storia delle Religioni (SISR). In ambito saggistico ed è autore di vari saggi dedicati al mondo dei vangeli gnostici e alla loro influenza sul mondo contemporaneo, tra cui L’Apocalisse di Adamo (2013), Maria Maddalena e le Altre (2015), Pillola Rossa o Loggia Nera? (2017), L’Apocalisse gnostica della Luce (2019), Abraxas: La magia del tamburo (2021, con Igor Caputo), Il Serpente e la Croce (2021), Il Risveglio di Neo (2022) e La Filosofia di Stranger Things (2023, coautore). È altresì autore, insieme con il prof. Giancarlo Genta del Politecnico di Torino, di Oltre l'orizzonte (2019) e I Profeti dell’Apocalisse (2024), dedicati al retaggio storico-filosofico della tecnologia scientifica occidentale, e di due saggi dedicati ai molti punti di contatto tra storia delle religioni, gnosi, mito e fantascienza: I Segreti di Dune (2024) e I Segreti di Alien (2024).