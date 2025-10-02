"Mio padre, tuo padre. Due uomini contro l'odio del conflitto israelo-palestinese": a Mondovì la presentazione del libro di Carola Benedetto e Luciana Ciliento

La rivista online monregalese “Margutte”, il Caffè Sociale, il Comizio Agrario, MondoQui e la Libreria “Il Banco” organizzano venerdì 3 ottobre alle ore 17,45 presso il Caffè Sociale, Piazza Franco Centro n. 1 in Mondovì (Stazione FS) la presentazione del libro “MIO PADRE, TUO PADRE. Due uomini contro l’odio del conflitto israelo-palestinese” di Carola Benedetto e Luciana Ciliento.

Saranno presenti le due autrici che dialogheranno con chi vorrà partecipare all’evento.

Il libro descrive la storia vera di Rami Elhanan, israeliano, e Bassam Aramin, palestinese, i quali vivono sui due lati opposti di un confine, divisi da lingue, religioni, storie, bandiere. Un giorno, qualcosa spezza le loro vite: Smadar e Abir, le loro figlie, vengono uccise. Una da un soldato dell’Idf, l’Esercito di Difesa Israeliano, appena fuori da scuola. L’altra da un attentato palestinese in pieno centro a Gerusalemme. Potrebbero odiarsi. Potrebbero decidere di imbracciare le armi e cercare vendetta. E invece decidono di parlarsi, di ascoltarsi, di lottare insieme perché nessun altro debba soffrire come loro.

Entrambi diventeranno membri e promotori della Parents Circle (https://www.theparentscircle.org/en/homepage-en/) un’associazione che riunisce famiglie israeliane e palestinesi colpite, nel corso di questi ultimi anni, da lutti causati dal conflitto israelo-palestinese e che lottano a favore della pace tra i due popoli.

Il testo è arricchito da una postfazione dei due uomini in questione Rami Elhanan e Bassam Aramin.