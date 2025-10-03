Ampia partecipazione al "Cuneo Archeofilm" con la nuova formula preserale con aperitivo

Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 2 ottobre 2025, il Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo si è trasformato in cinema per l'avvio della terza edizione del “Cuneo Archeofilm”.

Tra le novità dell'edizione la nuova formula dell’orario preserale che prevede un aperitivo conviviale gratuito nel chiostro del Complesso durante l’intervallo tra le proiezioni. Due i film in programma ieri, giovedì 2 ottobre, e tre quelli che verranno proiettati stasera, venerdì 3 ottobre, alle 18.30, mentre sabato 4 ottobre, appuntamento sempre alle 18.30 e, dopo la proiezione dell’ultimo docufilm in concorso, assegnazione dei premi “Cuneo Archeofilm” al film più votato dal pubblico e “Cuneo Archeofilm – Scuole” al più apprezzato dai ragazzi.

La serata finale si chiude con la proiezione di un film fuori gara e del cortometraggio premiato dagli studenti. La mattinata di oggi, venerdì 3 ottobre, è dedicata alle scuole secondarie di I e II grado, con documentari realizzati ad hoc per i ragazzi di quell’età. Nei pomeriggi di giovedì, venerdì e sabato, dalle 16 alle 18, il Museo Civico di Cuneo propone alle famiglie con bambini tra i 3 e gli 8 anni attività laboratoriali gratuite a tema archeologico.

L’ingresso a tutti gli appuntamenti è gratuito. Il Festival Internazionale del Cinema di Archeologia Arte Ambiente è organizzato dal Museo Civico del Comune di Cuneo, in collaborazione con Firenze Archeofilm, Archeologia Viva (Giunti Editore) e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo e con il sostegno di Fondazione CRC.

Per informazioni visitare il sito internet www.firenzearcheofilm.it/cuneo.