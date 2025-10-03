“Aspettando Meating”: sabato 11 ottobre a Savigliano il talk promosso da Cia Cuneo sull'educazione alimentare

Sabato 11 ottobre alle ore 16.30, in piazza del Popolo a Savigliano, nell’ambito della rassegna “Aspettando Meating”, si terrà il talk promosso da Cia Agricoltori italiani di Cuneo dal titolo “Dal campo ai banchi di scuola – Il ruolo dell’agricoltura nell’educazione alimentare”.

Il referente saviglianese di Cia Cuneo, Edoardo Bresciano e all’assessore comunale alle Politiche Sociali, Famiglie e Scuola Anna Giordano, illustreranno il nuovo progetto che vede Cia Agricoltori italiani, Slow Food, La Granda Trasformazioni e Markas unire le forze per migliorare la qualità delle mense scolastiche cittadine e avviare un percorso educativo rivolto agli alunni e alle loro famiglie.

Grazie all’intesa, le scuole di Savigliano potranno contare su prodotti di filiera corta e stagionali, con particolare attenzione alla carne certificata de La Granda, ma anche su laboratori, visite e attività didattiche pensate per far scoprire ai bambini il valore del cibo, la biodiversità e il legame con la terra.

«Con questo progetto – spiega il direttore provinciale di Cia Cuneo, Igor Varrone – vogliamo dare un messaggio semplice: ciò che portiamo in tavola non è mai solo un pasto, ma il risultato del lavoro degli agricoltori, della qualità dei territori e delle scelte che facciamo ogni giorno. Portare questi temi nelle scuole significa educare le nuove generazioni a riconoscere il valore del cibo e a costruire un futuro più consapevole e sostenibile».

Il talk, partendo dall’esperienza saviglianese, allargherà la riflessione al ruolo formativo dell’agricoltura e alla necessità di promuovere una nuova coscienza alimentare tra i giovani.