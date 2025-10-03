Revello accoglie la “Caccia ai tesori arancioni” domenica 5 ottobre

Domenica 5 ottobre, dalle 10 del mattino fino al tardo pomeriggio (alle 17), a Revello si svolgerà la “Caccia ai tesori arancioni”, evento organizzato dal Comune, recentemente insignito della prestigiosa “Bandiera arancione” del Touring Club Italiano.

La manifestazione si terrà contemporaneamente in tutta Italia nei borghi certificati dal marchio del Touring Club.

L’assessore Katia Disderi afferma: “Sarà un’occasione unica per divertirsi, imparare e scoprire i tesori nascosti di Revello in una giornata all’insegna dell’arte, della cultura e della natura”.

A Revello, la caccia sarà strutturata su sei tappe che metteranno al centro la vita e le opere di un artista locale.

I partecipanti, divisi in squadre, saranno coinvolti in giochi, indovinelli, prove pratiche e drammatizzazioni, per riscoprire le bellezze artistiche e paesaggistiche del paese. La partecipazione è gratuita e a ogni squadra sarà offerta una degustazione omaggio dei prodotti “De.Co.”.

Il punto di partenza sarà Palazzo del Comune, in piazza Denina 2, e il percorso della caccia al tesoro durerà circa due ore, con la possibilità di scegliere tra due fasce orarie: 10-12,30 e 14,30-17,30.

L’evento è pet friendly: in ogni tappa saranno disponibili ciotole per abbeverare i propri amici a quattro zampe, fontane indicate lungo il percorso e un piccolo omaggio per i partecipanti pelosi.

Ogni tappa proporrà attività diverse legate alla vita dell’artista revellese, come indovinelli, caccia ai particolari, fotografie, puzzle di opere, sgommatura dei bozzoli per ricavare il filo di seta e drammatizzazioni della metamorfosi su basi musicali. Alcune visite e attività saranno organizzate in collaborazione con le scuole e con le guide naturalistiche del Museo e dell’associazione Guide Naturalistiche e Cicloturistiche Vesulus.

Le attività sono calibrate per tutte le fasce di età e tutte le tappe sono accessibili a sedie a rotelle e passeggini, tranne la tappa in collina, raggiungibile anche in auto per chi non desidera camminare.

I parcheggi disponibili sono: piazza Don Bosco, San Rocco, Denina, Vittoria, Carlo Re e Garelli.

Per informazioni: assessore Katia Disderi, e-mail: katiadisdericomune@gmail.com

telefono: 349-6388414.