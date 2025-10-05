"Collegare Limone a Caselle senza spezzare il viaggio"

Gentile Direttore,

scrivo per proporre una soluzione semplice a un disagio noto a chi viaggia dall’alta valle verso l’aeroporto di Torino-Caselle: evitare il taglio delle corse a Fossano e testare un collegamento diretto da Limone Piemonte.

Oggi il viaggio è spesso “spezzato” a Fossano con tempi morti e uno spreco operativo (due treni, due equipaggi, due ripartenze). Tre casi tipici:

· Limone 9:32 → Fossano 10:35: coincidenza attorno alle 10:57 (attesa ~22’) per giungere all’aeroporto alle 12:26.

· Limone 15:32 → Fossano 16:35: coincidenza alle 16:57 (attesa ~22’) per giungere all’aeroporto alle 18:26.

· Limone 17:32 → Fossano 18:35: coincidenza alle 18:57 (attesa ~22’) per giungere all’aeroporto alle 20:26.

Lo stesso vale per il ritorno. In più, la tratta Limone–Fossano risulta spesso sovraffollata nelle ore di punta, specie in inverno. Il risultato è un servizio meno competitivo dell’auto e risorse operative impiegate in modo frammentato.

La proposta è avviare, in via sperimentale e nelle fasce di maggior domanda, il prolungamento di alcune corse da Limone direttamente fino a Caselle Aeroporto, evitando l’attestamento a Fossano. L’effetto sarebbe triplice:

1. eliminare una rottura di carico e ridurre le attese;

2. semplificare turni ed equipaggi e doppi treni di cui quello per e da Limone spesso sovraffollato: il tutto con risparmi organizzativi;

3. offrire un percorso lineare e prevedibile a residenti e turisti.

Se la prova partisse in inverno, il collegamento diretto darebbe anche una spinta alla stagione sciistica: arrivi più agevoli dall’Italia e dall’estero, più presenze sulle nostre montagne, benefici immediati per l’economia locale.

Non è una polemica: voglio credere che l’attuale impostazione sia frutto di disattenzione organizzativa, non di scelta politica. Ma proprio per questo un correttivo mirato, leggero e misurabile, sarebbe un segnale concreto: Cuneo e le sue valli non ai margini, ma dentro una rete moderna e aperta.

Grazie per l’attenzione.

Cordiali saluti,

Elvio Russi

Cuneo