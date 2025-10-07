 / Al Direttore

Al Direttore | 07 ottobre 2025, 13:55

Ferito gravemente durante un pomeriggio di pesca a Moiola, oggi ringrazia chi gli ha salvato la vita

L'incidente lo scorso 26 settembre. L'uomo era arrivato in ospedale in codice rosso

Il 26 settembre scorso abbiamo dato la notizia del salvataggio di un pescatore caduto in un torrente a Moiola. L’uomo, residente in un vicino borgo della valle Stura, era uscito per portarsi a pescare nel rio Valloriate, ma non dava più notizie di sé da alcune ore.

Ingente la macchina dei soccorsi. L'uomo si trovava al fondo di una riva molto scoscesa e presentava un politrauma e uno stato di ipotermia. Mentre l’équipe sanitaria dell'elicottero stabilizzava il paziente, le squadre allestivano gli ancoraggi per procedere con il recupero della barella tramite manovre alpinistiche.

Durante il trasferimento, l'uomo era andato in arresto cardiaco, prontamente stabilizzato dal personale, giungendo in ospedale in codice rosso.

Oggi, a distanza di una quindicina di giorni, assieme alla moglie ha voluto esprimere il suo grazie ai soccorritori.

***

Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine per il soccorso ricevuto durante l'incidente occorsomi il 26 settembre u.s.

Ringrazio i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, il Servizio Regionale d'Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, Soccorso Alpino della guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, l'equipe medica che mi ha riportato in vita a seguito dell'arresto cardiaco.

La tempestività e la professionalità con cui operano tutti i soccorritori è encomiabile.

Un immenso grazie

Lettera firmata

Barbara Simonelli

