Racconigi si congratula con Bruno Osella per il nuovo ospedale unico di Cambiano: "Orgoglio per un nostro concittadino"

L'Amministrazione comunale di Racconigi esprime il proprio apprezzamento per il lavoro di Bruno Osella, direttore generale dell'ASL TO5, che ha guidato la prima fase progettuale del nuovo ospedale unico di Cambiano, un obiettivo atteso da oltre quarant'anni.

"Per la nostra comunità questo traguardo ha un valore ancora più profondo", sottolinea l'amministrazione comunale. Bruno Osella è infatti racconigese e ha ricoperto in passato ruoli di primo piano nell'amministrazione locale, "offrendo un contributo prezioso alla vita pubblica cittadina".

Il progetto avrà ricadute positive non solo sull'area dell'ASL TO5, ma anche su Racconigi e i comuni limitrofi, grazie alla posizione strategica e alla centralità della nuova struttura sanitaria.

“La progettazione del nuovo ospedale unico non è solo un risultato tecnico, ma la dimostrazione di cosa si può realizzare quando competenza e collaborazione istituzionale procedono insieme. - sottolinea il sindaco Valerio Oderda – Il lavoro portato avanti da Osella rappresenta un esempio di capacità e concretezza nel costruire il futuro della sanità territoriale, un percorso di progettualità e innovazione che si affianca e si integra con quanto sta avvenendo, con parimenti preparazione e visione, nell’area dell’ASL CN1, guidata dal dottor Giuseppe Guerra: due percorsi distinti ma complementari, che testimoniano la capacità del nostro territorio di elaborare risposte solide e innovative ai bisogni dei cittadini.”

[Giuseppe Guerra, direttore generale dell'ASL CN1]

L'amministrazione racconigese rivolge un ringraziamento anche alla Regione Piemonte per l'impegno nella riqualificazione della sanità territoriale e a tutti gli amministratori locali che hanno collaborato con spirito costruttivo al raggiungimento di questo importante traguardo.