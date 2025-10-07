Caramagna Piemonte, venerdì Milly Emanuel presenta il suo ultimo libro “Parole di Spirito e Vita”

Venerdì 10 ottobre alle 20,30, in biblioteca a Caramagna Piemonte, Milly Emanuel presenta il suo ultimo libro “Parole di Spirito e Vita”, insieme a don Oreste Ponzone, con la prefazione di monsignor Giuseppe Guerrini vescovo emerito di Saluzzo.

Insegnante elementare per oltre 40 anni, autrice di vari libri e testi teatrali, così spiega le ragioni che l’hanno indotta a questa nuova fatica editoriale. “Scrivere per me è entrare in relazione con persone conosciute o meno, vicine o lontane. Scrivere è come respirare, è un bisogno e un desiderio insieme di comunicare, di raccontarmi e raccontare storie sempre vere, che possano coinvolgere chi legge”.

La prima parte del libro, più personale, è il racconto della sua famiglia, della sua infanzia e gioventù, della sua vita di sposa, di mamma e di nonna. La seconda parla della scuola; la terza è dedicata al teatro, sua grande passione.

"Ho sempre fatto teatro a scuola con i bambini; poi – racconta - ho fondato con alunni, ex alunni e i loro genitori la Compagnia teatrale “Recitare ma non solo” sorta nel 2000 e terminata, con mio grande dispiacere, nel 2008. Nel 2009 con l’Università delle Tre età ho organizzato in paese un laboratorio teatrale; i testi teatrali scritti in questi anni sono stati complessivamente 17".

La quarta e la quinta riguardano il tema della donna con un riferimento specifico alle donne del Risorgimento. Infine, ancora riflessioni sulla natura, gli animali del presepe e un potpourri all’insegna del “un po’ di tutto”