Ad Alba un pomeriggio di divertimento al luna park per le persone con disabilità

Pomeriggio di divertimento e allegria martedì 7 ottobre per le persone con disabilità frequentanti l’Associazione Comunità L’Accoglienza, l’Associazione “La Carovana”, l’Istituto Ferrero, Cooperativa Sociale “Progetto Emmaus”, Piccola Casa della Divina Provvidenza “Cottolengo” ed il Gruppo Giovani delle parrocchie di La Morra e Roddi.

Nel pomeriggio si sono trovati al luna park Albaland in Piazza Medford e Piazza Sarti ad Alba e hanno fatto un po’ di giri sulle giostre del parco divertimenti accompagnati dall’assessore Davide Tibaldi, dal consigliere comunale Domenico Boeri e da don Renato con i volontari delle parrocchie di Roddi e La Morra.

«Un caloroso ringraziamento ai giostrai – dichiara l’assessore Davide Tibaldi – che hanno organizzato questa iniziativa dedicata alle persone più fragili ed hanno accompagnato i ragazzi durante la permanenza nel parco divertimenti. È stato un pomeriggio di allegria per le numerose persone che si sono alternate nei giri sulle varie attrazioni ed hanno trascorso momenti di gioia in compagnia».

Il luna park Albaland è aperto fino al 26 ottobre.

Orari: lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 16:00 alle 19:30 e dalle 20:45 alle 23:00; mercoledì dalle 16:00 alle 24:00 “Tutti in giostra a 2 euro”; sabato dalle 15:30 fino a mezzanotte e mezza; domenica dalle 10:00 alle 23:30, (“Tutti in giostra a 2 euro” dalle 10:00 alle 12:30).

Sabato 11 ottobre alle ore 22.45 è previsto lo spettacolo di fuochi d’artificio.