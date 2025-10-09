Roburent, incontro tra l'amministrazione e l'Arma dei Carabinieri: "Un messaggio importante di presenza, di vicinanza e presidio del territorio"

Importante visita oggi, giovedì 9 ottobre, nel Comune di Roburent dove il sindaco, Emiliano Negro ha incontrato e accolto il colonnello Marco Piras, a capo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cuneo.

Un segnale di vicinanza e un momento per ringraziare l'Arma del lavoro che svolge sul territorio, ma anche un'occasione per mostrare i lavori che sono stati effettuati, negli scorsi mesi, all'edificio che ospita la locale caserma dove sono stati svolti interventi di rifacimento della facciata, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche, oltre a migliorie ai locali interni.

"Un messaggio importante di presenza, di vicinanza e presidio del territorio - commenta il sindaco -. Un territorio che deve però essere altrettanto presente e collaborativo, sia in ordine all’Amministrazione Comunale, sia dei cittadini stessi che invito a guardare all’Arma dei Carabinieri, come una figura protettiva e rassicurante, una istituzione con cui confrontarsi ogni giorno, seguendo una condotta di reciproco aiuto per svolgere al meglio il proprio lavoro, con il fine ultimo della sicurezza e del rispetto delle regole.

In questa visione di insieme, il Comune di Roburent, proprietario dell’immobile, si è inserito portando a termine tutta una serie di lavori di ristrutturazione, sia interna che esterna, particolarmente graditi dal Comandante di Stazione, Maresciallo Maurizio Gabriele, dal Capitano della Compagnia di Mondovì, Francesca Borelli e dal Colonnello stesso".

La rinnovata caserma, con l’aggiunta di alcuni lavori di rifinitura, a stretto giro, consentirà al Comune di ottenere il via libera alla intitolazione della Caserma al Carabiniere, Gregorio Pietraperzia, classe 1925, decorato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con la medaglia d’oro al Merito Civile, sempre su richiesta del Comune di Roburent (leggi qui).