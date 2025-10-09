Italia sempre più connessa: come e quanto usiamo Internet nel 2025

I dati ufficiali fotografano un Paese che trascorre online una quota crescente del proprio tempo e che integra la rete in attività essenziali: informazione, shopping, servizi pubblici, lavoro e intrattenimento. La tendenza non è nuova, ma nel 2025 si consolida e si allarga a fasce demografiche finora meno presenti.

Un primo segnale forte arriva dagli indicatori di audience: a marzo 2025 hanno navigato in rete circa 44,6 milioni di utenti unici in Italia, ognuno dei quali ha trascorso online in media oltre 75 ore nel mese. Sono numeri che raccontano un utilizzo intensivo, distribuito sull’arco delle quattro settimane e trasversale alle principali piattaforme digitali. In altri termini, il tempo connesso non è più una nicchia o un picco occasionale: è parte della routine.

Se guardiamo all’accesso e all’uso “strutturale”, le ultime rilevazioni statistiche disponibili fornite dall’ ISTAT indicano che nel 2024 — anno di riferimento pubblicato nel 2025 — oltre l’80% della popolazione di 6 anni e più ha usato Internet negli ultimi tre mesi. Sul fronte delle abitazioni, il tasso di diffusione della connessione domestica sfiora il 90% e supera il 93% nelle famiglie con almeno un componente tra i 16 e i 74 anni, in linea con la media UE. Si confermano però divari generazionali e territoriali: l’uso cresce di più tra over 65 e over 75, mentre il Mezzogiorno resta indietro rispetto a Centro-Nord.

Cosa facciamo online: comunicazione, acquisti, informazione

Che cosa fanno gli italiani quando sono connessi? La mappa dei comportamenti è ormai chiara. I servizi di messaggistica istantanea, le chiamate via web e la posta elettronica restano i pilastri della comunicazione digitale. Più della metà degli utenti guarda video sulle grandi piattaforme di condivisione, mentre la fruizione di contenuti on demand si intreccia con l’uso di social network e servizi musicali. L’adozione accelerata durante la pandemia non si è esaurita: è diventata la “nuova normalità”.

Il commercio elettronico continua a espandersi sia in ampiezza sia in intensità. Quasi una persona su due ha effettuato acquisti online nell’arco di 12 mesi, con un incremento rispetto all’anno precedente. Le categorie trainanti restano abbigliamento, elettronica e articoli per la casa. I dati di audience mostrano che a marzo 2025 i siti e le app di e-commerce hanno raggiunto quasi 39 milioni di utenti unici, con oltre due ore e mezza medie per persona nel mese: un’indicazione sulla profondità della navigazione commerciale — ricerche, comparazioni, liste dei desideri — che precede la transazione.

Anche l’informazione generalista si consuma prevalentemente online. Nello stesso mese, più di 37 milioni di italiani hanno consultato siti o app dei quotidiani e dei grandi brand editoriali, con oltre un’ora di tempo speso a persona. L’ecosistema delle news conferma così la centralità del digitale nella dieta informativa del Paese, ma mette in luce una sfida: trattenere l’attenzione in un ambiente saturo e frammentato.

Cresce inoltre l’interazione con la Pubblica Amministrazione in modalità digitale . Quasi tre cittadini su dieci hanno visitato portali della PA per ottenere informazioni; rimane significativa anche la quota di chi scarica modulistica o prenota appuntamenti online (sebbene queste attività siano in calo rispetto ai picchi pandemici). Il quadro, letto insieme alla diffusione della connessione domestica, segnala che per molti servizi la “prima porta” è ormai il web.

Dentro questa cornice rientrano — accanto a social, video on demand, e-commerce e home banking — anche le piattaforme di giochi online. Si tratta di un segmento regolamentato, nel quale la scelta di operatori autorizzati resta un punto chiave per tutela e trasparenza: per esempio, l’orientamento degli utenti verso casino online con licenza ADM è coerente con la tendenza generale a privilegiare servizi digitali riconoscibili e conformi alle regole. L’osservazione è rilevante sul piano socio-economico, ma non implica o suggerisce comportamenti individuali.

Le implicazioni per imprese, media e PA

Per le imprese, il 2025 conferma che la domanda digitale non riguarda più solo i “giovani connessi”, ma una platea ampia e sempre più matura. Progettare prodotti e servizi per sessioni lunghe e multi-piattaforma diventa essenziale. I percorsi informativi devono essere chiari, i processi di check-out semplificati, l’assistenza realmente disponibile nei momenti di frizione. I dati su tempo speso e frequenza d’uso indicano che gli utenti sono disposti a investire attenzione quando l’esperienza è fluida; al contrario, abbandonano rapidamente in presenza di attriti.

Per i media, la crescita dell’utenza non si traduce automaticamente in fedeltà. L’aumento dell’offerta, delle notifiche e dei canali di distribuzione impone scelte editoriali più nette: qualità, affidabilità delle fonti, contesti di fruizione coerenti con la mobilità degli utenti (push misurate, layout leggibili, formati verticali e orizzontali). La misurazione non può limitarsi alla pagina vista: occorre valutare il valore del tempo e la capacità di costruire ritualità di consumo.

Per la Pubblica Amministrazione, i numeri suggeriscono di accelerare su usabilità, interoperabilità e progettazione inclusiva. Quando i servizi funzionano, gli utenti li adottano; quando sono macchinosi, tornano al canale fisico, con costi organizzativi più alti per tutti. La diffusione dell’identità digitale e dei pagamenti elettronici offre un terreno fertile, ma la qualità percepita resta la variabile decisiva.

Resta aperto il capitolo delle competenze e dei divari. L’accesso cresce più rapidamente tra gli anziani, ma le differenze territoriali e di istruzione continuano a pesare sull’intensità e sulla qualità d’uso. Ridurre queste distanze significa lavorare su tre fronti: infrastrutture (affidabilità e velocità delle reti), alfabetizzazione digitale (competenze di base e intermedie) e servizi “disegnati per tutti”, che non diano per scontata la familiarità con procedure, lessico e interfacce.





















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.



