Eventi | 09 ottobre 2025, 10:29

Saluzzo, in cammino sulle orme di Don Bosco: un percorso tra storia, fede arte e territorio

Sabato 11 ottobre. Evento organizzato dagli exallievi e amici di don Bosco Oratorio aps. Partecipazione libera con possibilità di unirsi nelle diverse tappe

Santuario di Santa Cristina sulla collina di Verzuolo

Santuario di Santa Cristina sulla collina di Verzuolo

A Saluzzo è in programma, sabato 11 ottobre, la prima "passeggiata autunnale con don Bosco", organizzata dagli ex allievi e amici di don Bosco Oratorio aps. Il percorso porterà alla scoperta di storia, arte e fede del territorio, con animazioni e testi  a cura di Natale Pasquale. Partecipazione libera a tutti.

Il ritrovo è al santuario di S. Cristina in autonomia, oppure a scelta ci si potrà unire a Pilone Botta dove avverrà la partenza ufficiale alle 14,30,  alla Comunità Cenacolo, Castiglia, Duomo con salite libere da Verzuolo, Manta, Brondello, Pagno, Castellar o da altre provenienze. 

Il programma prevede l'accoglienza da parte dei volontari al Santuario di S. Cristina con visita dell'edificio sacro e Messa alle 11.

Partenza ore 13 in autonomia

Partenza ufficiale della camminata

Al Pilone Botta: ritrovo alle  14 (animazione) e partenza alle 14,30

Comunità Cenacolo: arrivo alle 15, animazione e partenza alle 15,30

Castiglia: arrivo alle 16 (animazione) e partenza alle 16,15

Duomo: arrivo alle 16,30 (Concerto della Banda Cittadina) e partenza alle 16,45 

Oratorio Don Bosco arrivo alle 17. Seguirà merenda per i ragazzi consegna di un gadget a ricordo dell’evento. 

Le animazioni sono realizzate e gestite dagli animatori degli oratori parrocchiali coinvolti. Durante il percorso ufficiale ci sarà del personale qualificato per la sicurezza e assistenza.

Info: Mike Bianco 3482284667 info@donboscoinsieme.com. - don Dario 3349792822 - suor Angiolina 3409349713 - saluzzo.odb@gmail.com.
 

