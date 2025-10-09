Saluzzo, in cammino sulle orme di Don Bosco: un percorso tra storia, fede arte e territorio

A Saluzzo è in programma, sabato 11 ottobre, la prima "passeggiata autunnale con don Bosco", organizzata dagli ex allievi e amici di don Bosco Oratorio aps. Il percorso porterà alla scoperta di storia, arte e fede del territorio, con animazioni e testi a cura di Natale Pasquale. Partecipazione libera a tutti.

Il ritrovo è al santuario di S. Cristina in autonomia, oppure a scelta ci si potrà unire a Pilone Botta dove avverrà la partenza ufficiale alle 14,30, alla Comunità Cenacolo, Castiglia, Duomo con salite libere da Verzuolo, Manta, Brondello, Pagno, Castellar o da altre provenienze.

Il programma prevede l'accoglienza da parte dei volontari al Santuario di S. Cristina con visita dell'edificio sacro e Messa alle 11.

Partenza ore 13 in autonomia

Partenza ufficiale della camminata

Al Pilone Botta: ritrovo alle 14 (animazione) e partenza alle 14,30

Comunità Cenacolo: arrivo alle 15, animazione e partenza alle 15,30

Castiglia: arrivo alle 16 (animazione) e partenza alle 16,15

Duomo: arrivo alle 16,30 (Concerto della Banda Cittadina) e partenza alle 16,45

Oratorio Don Bosco arrivo alle 17. Seguirà merenda per i ragazzi consegna di un gadget a ricordo dell’evento.

Le animazioni sono realizzate e gestite dagli animatori degli oratori parrocchiali coinvolti. Durante il percorso ufficiale ci sarà del personale qualificato per la sicurezza e assistenza.

Info: Mike Bianco 3482284667 info@donboscoinsieme.com. - don Dario 3349792822 - suor Angiolina 3409349713 - saluzzo.odb@gmail.com.

