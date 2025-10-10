“Il giro del mondo in 80 giorni”: a Cherasco il primo appuntamento della rassegna “Teatro per Famiglie”

Il primo appuntamento della rassegna “Teatro per Famiglie” al Teatro Salomone di Cherasco è un grande classico dell’avventura che farà viaggiare bambini e adulti con la fantasia: “Il giro del mondo in 80 giorni”, in scena domenica 19 ottobre alle 17.

Phileas Fogg, impeccabile gentiluomo inglese, non avrebbe mai immaginato di partire per un’impresa tanto straordinaria: compiere il giro del mondo in soli ottanta giorni! Accompagnato dal fedele domestico, attraverserà mari e deserti, affronterà tempeste e imprevisti, sempre braccato dall’instancabile ispettore Fix, convinto che Fogg sia un ladro in fuga.

Ottanta giorni, mille avventure, incontri, paesaggi e scoperte… un viaggio divertente e travolgente per tutta la famiglia!

La compagnia FdC Teatro porta in scena uno spettacolo dinamico, colorato e ricco di trovate, capace di coinvolgere i più piccoli con ritmo e fantasia, e di regalare ai grandi un piacevole ritorno al gusto per il racconto d’avventura.

Come da tradizione, l’appuntamento della domenica pomeriggio sarà accompagnato da una merenda per tutti i presenti, per rendere ancora più dolce il pomeriggio insieme.