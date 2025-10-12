UnicaMed, poliambulatorio d’eccellenza che cresce con Osteopatia e Agopuntura

Un poliambulatorio all'avanguardia, dedicato alla salute e al benessere dei pazienti.

Dall’esperienza consolidata di Unica Clinica Dentale, a Cuneo è nata UnicaMed, poliambulatorio con professionisti specializzati in osteopatia e agopuntura.

Con l’apertura della prima sede di Unica a Mondovì, grazie al lavoro di Rossella Sola, direttore scientifico, Francesco Sola, Amministratore Unico del Gruppo Unica e di Simone Colucci, Direttore Generale, pilastro organizzativo di Unica Clinica Dentale.

I successi dello studio di Mondovì hanno fatto sì che, nel 2019, il gruppo potesse ampliarsi anche a Cuneo, culla d’eccellenza per l’odontoiatria, con la sede di via Cascina Colombaro 4.

L’impegno del gruppo è proseguito poi nel 2023 con l’apertura della sede di Rivarolo Canavese e la nascita di un nuovo progetto di medicina “UnicaMed” che oggi affianca ai trattamenti odontoiatrici quelli di osteopatia, agopuntura e medicina estetica.

Un'azienda in continua evoluzione che continua a crescere, mantenendo ben saldi i valori e la professionalità che la contraddistinguono: empatia verso il paziente, tecnologie all'avanguardia e una grande squadra di professionisti.

“Da anni lavoriamo per offrire ai nostri pazienti non solo cure odontoiatriche di qualità, ma un’esperienza di benessere a 360° - spiega Simone Colucci - È da questa visione che è nato, due anni fa, il progetto UnicaMed, il nostro spazio dedicato alla medicina estetica consapevole, etica, rispettosa”.

Da alcuni mesi i servizi medici specialistici del centro sono stati potenziati, con l’inserimento di trattamenti di osteopatia e agopuntura, per conoscerli ne abbiamo parlato con il dottor Federico Massariello, medico chirurgo, laureato all'Università di Torino, specializzato in agopuntura, iscritto all'albo dei medici agopuntori F.I.S.A.

Perché il centro ha scelto di affiancare osteopatia e agopuntura?

"Si tratta di due discipline che possono essere utilizzate in maniera integrata e anche in supporto ad altre terapie. In ogni visita empatia e ascolto devono essere al centro della relazione con il paziente, solo così è possibile costruire un rapporto di fiducia e intraprendere un percorso costruttivo e condiviso di terapia. Nel corso della visita si procede a una valutazione posturale e trattamenti manuali per alleviare dolori muscolo-scheletrici, tensioni e migliorare l’equilibrio generale del corpo".

L'agopuntura è ancora un ambito ancora poco conosciuto. In quali casi e per quali condizioni è utile richiedere un trattamento?

"Questa tecnica ha una storia millenaria, nata in Cina, oltre tremila anni fa. In Italia sta crescendo, anche se troppo spesso è ancora guardata con pregiudizio, ma è una pratica riconosciuta dal sistema sanitario nazionale e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, purtroppo essendo poco conosciuta a volte è difficile per i pazienti reperire le informazioni e trovare professionisti sul territorio.

I disturbi più comuni per i quali si può ricorrere all'agopuntura sono i dolori cervicali, i dolori mestruali, quelli articolari e lombari, ma anche cefalee, disturbi del sonno, problematiche legate allo stress o all'ansia e all'affaticamento mentale. È inoltre utile per il trattamento di dolori cronici e problemi funzionali".

In più il paziente ha il vantaggio di trovare in un unico centro due diverse tipologie di trattamenti...

"Ogni visita inizia da una valutazione clinica, anamnesi, storia clinica e diagnostica. Il paziente, nella sede di Cuneo, avrà la possibilità di accedere sia a un percorso di trattamenti di osteopatia che di agopuntura che, come detto in precedenza, possono prevedere anche percorsi integrati".

I trattamenti sono dolorosi?

"Per quanto riguarda l'osteopatia interveniamo con trattamenti e mobilizzazioni manuali sull'apparato muscolo-scheletrico, mentre per quelli dell’agopuntura vengono utilizzati, appunto aghi. A questo riguardo rassicuriamo i pazienti: sebbene sia diffusa la paura degli aghi, si tratta strumenti differenti da quelli utilizzati comunemente. Il trattamento non è doloroso, mira all'individuazione del De Qi, parola cinese che indica una particolare sensazione che sente il paziente quando si tocca il meridiano 'ostruito'. Quando si individua significa che la terapia funziona e il trattamento è adeguato.

Si tratta di una pratica assolutamente sicura, priva di somministrazione di farmaci, ma che deve essere effettuata solo da professionisti specializzati e autorizzati".

Come vengono percepiti i benefici del trattamento?

"Tendenzialmente dopo la prima seduta si può percepire un lieve senso di spossatezza. A seconda dei casi i primi benefici possono essere già visibili nelle 24 ore successive al trattamento".

UnicaMed si trova a Cuneo, in via Cascina Colombaro, 4

Per prenotazioni: 0171 500055

Informazione sanitaria ai sensi della legge n. 248 (04/08/2006) e legge n. 145 (del 30/12/2018). Gruppounica Srl – Via G. Romita 10 Ter 12035 Racconigi (CN) – P. IVA, C.F. 03818850046

I contenuti informativi rispettano quanto indicato negli articoli 55, 56 e 57 del Codice di Deontologia Medica.

Direttore Sanitario Cuneo: Dott.ssa Olena Gavrylenko - Iscrizione Ordine Medici Chirurghi Cuneo 4671, Direttore Sanitario Mondovì: Dott. Lorenzo Gaveglio - Iscrizione Ordine Odontoiatri Torino 3120, Direttore Sanitario Rivarolo Canavese: Dott.ssa Rossella Sola - Iscrizione Ordine Odontoiatri Cuneo 567.