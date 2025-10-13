Anche Dronero si è illuminata di amaranto in occasione della Giornata della Meraviglia

Si è illuminata di amaranto anche Dronero ieri, domenica 12 ottobre, in occasione della Giornata della Meraviglia, nata per sensibilizzare sulla realtà dei bambini colpiti dalla guerra. A risplendere è stato il Foro Frumentario, uno dei monumenti storici più caratteristici della cittadina.



Il colore amaranto è stato scelto non a caso. Esso, infatti, simboleggia l’immortalità, la costanza, l’amore eterno e la perseveranza. Deriva dal nome greco "amarantos" il cui significato è “che non appassisce” ed è associato alla meraviglia, ma anche alla protezione, al benessere ed all’affetto duraturo. Illuminare i monumenti di questo colore è stato quindi un forte messaggio di vicinanza ed attenzione, che ha visto coinvolti tantissimi tra associazioni del terzo settore e Comuni d’Italia.

UNITI PER RESTARE UMANI

L’associazione “Per far Sorridere il Cielo – Claun il Pimpa - Odv”, nasce con l’obiettivo di prendersi cura di bambini che hanno subito traumi fisici e psichici in conseguenza di una guerra vissuta o che stanno ancora vivendo. Con la collaborazione di numerose associazioni italiane e estere, che condividono il medesimo obiettivo, organizza ogni anno, la seconda domenica del mese di ottobre, la Giornata della Meraviglia.



Si tratta di un progetto che nasce per sensibilizzare sull’importanza per ogni bambino del dono grande della Meraviglia, così da poter crescere esercitando la propria curiosità ed esprimendo la propria fantasia. Tutto questo è negato ai bimbi che vivono la guerra, segnati nel profondo dalle macerie dei conflitti.



“Tener viva la Meraviglia del Bambino - scrive l’associazione - fa sì che egli stesso possa andare oltre le macerie così da immaginare un mondo quantomeno diverso, alternativo alla desolata distruzione che quotidianamente lo circonda, convinti che un Bimbo a cui regali meraviglia, diventa portatore sano di Pace.”