Attualità | 13 ottobre 2025, 19:33

Casa di riposo “Bertone” di Bagnolo Piemonte: prorogati i termini del bando fino al 31 ottobre

Il commissario Seri: “Collaborazione piena tra Ipab e Kcs per garantire continuità e serenità a ospiti e lavoratori”

La Casa di Riposo Domenico Bertone di Bagnolo Piemonte

Prosegue il percorso di rilancio della Casa di Riposo “Domenico Bertone” di Bagnolo Piemonte (leggi qui).

Il Commissario Straordinario Francesco Giovanni Seri ha annunciato: “Sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al bando di concessione fino al 31 ottobre, al fine di consentire a tutti gli operatori economici interessati di presentare offerte solide e ben strutturate”.

Nel frattempo, l’Ipab ‘Domenico Bertone’ e la Kcs Caregiver Società Cooperativa Sociale, attuali partner nella gestione della Residenza Sanitaria Assistenziale, hanno diffuso una nota congiunta per informare ospiti, familiari, lavoratori e comunità locale sulla situazione attuale della struttura.

Le due parti precisano che: “Nonostante sia in corso un contenzioso giudiziario relativo a fatture degli anni 2021 e 2022, la collaborazione prosegue in un clima di piena sintonia. La nuova dirigenza di Kcs e il Commissario Straordinario confermano che l’unico obiettivo condiviso resta la garanzia della qualità del servizio, la tutela degli ospiti e la serenità dei lavoratori. Il contenzioso, di natura amministrativo-contabile, non incide in alcun modo sul regolare funzionamento della struttura, che continuerà a svolgere tutte le proprie attività con professionalità e attenzione".

Ipab e Kcs ribadiscono infine il comune impegno a collaborare in modo costruttivo e trasparente, assicurando la continuità del servizio fino al futuro affidamento in concessione della Residenza per anziani, operando insieme per il bene della comunità e del territorio.

