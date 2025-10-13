Frabosa Soprana consegna il premio “Simpatia” a Giovanni Quaglia

Ieri, domenica 12 ottobre, il Presidente Luca Robaldo ha partecipato alla consegna del Premio “Simpatia” da parte della Confraternita della Raschera e del Brüss di Frabosa Soprana al già Presidente della Provincia, prof. Giovanni Quaglia.
L’occasione è stata utile per ribadire il ringraziamento dell’Ente al prof. Quaglia per il servizio reso in sedici anni di presidenza e per richiamare nuovamente la necessità di una riforma che consenta alle Province di tornare a svolgere pienamente il ruolo loro assegnato dalla Costituzione.