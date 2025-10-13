 / Attualità

Attualità | 13 ottobre 2025, 17:57

Frabosa Soprana consegna il premio “Simpatia” a Giovanni Quaglia

Il riconoscimento della Confraternita della Raschera e del Brüss di Frabosa Soprana al già Presidente della Provincia: occasione per ribadire l’importanza del ruolo delle Province

Ieri, domenica 12 ottobre, il Presidente Luca Robaldo ha partecipato alla consegna del Premio “Simpatia” da parte della Confraternita della Raschera e del Brüss di Frabosa Soprana al già Presidente della Provincia, prof. Giovanni Quaglia.

L’occasione è stata utile per ribadire il ringraziamento dell’Ente al prof. Quaglia per il servizio reso in sedici anni di presidenza e per richiamare nuovamente la necessità di una riforma che consenta alle Province di tornare a svolgere pienamente il ruolo loro assegnato dalla Costituzione.

comunicato stampa

