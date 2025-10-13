Mondovì, il centrosinistra interroga: "Quali interventi per mettere in sicurezza l'area di San Bernolfo?"

"Quali sono le progettualità dell’amministrazione finalizzate a garantire una connessione pedonale in sicurezza con il quartiere agli utenti degli edifici dell’area San Bernolfo, e con quali tempistiche?".

È questa la domanda posta dai consiglieri del centrosinistra monregalese Cesare Morandini, Laura Gasco e Davide Oreglia, che hanno presentato un’interrogazione al sindaco e alla giunta comunale.

I consiglieri evidenziano: "l'estremità meridionale del quartiere del Ferrone ha conosciuto negli ultimi anni un’espansione edilizia di rilievo, specie lungo via Rosa Bianca nel suo lato est, ove è in corso la costruzione di un complesso residenziale adiacente alla cascina San Bernolfo, nonché lungo la Strada provinciale SP5, lato ovest, dopo l’innesto con via Vecchia di Pianfei. Inoltre l’area, nel vecchio piano regolatore, sarebbe stata interessata dalla costruzione di una rotatoria, che nel nuovo piano viene spostata più a sud, mentre la cappella di San Bernolfo è stata negli ultimi anni restaurata e rinfunzionalizzata, ed ospita nuovamente eventi di tipo religioso e culturale, e viene raggiunta dagli utenti a piedi;

"Il marciapiede alberato di via Rosa Bianca, inoltre - scrivono dal centrosinistra - si interrompe prima del punto in cui, nel vecchio piano regolatore, era prevista una rotatoria (poi spostata più a sud nel nuovo PRG), e non raggiunge né il nuovo complesso né la cappella.

Sul lato ovest, invece, il percorso pedonale si ferma all’innesto tra corso Europa e la provinciale".

Secondo Morandini, Gasco e Oreglia, inoltre frequentazione pedonale dell’area è già aumentata e crescerà ulteriormente con il completamento del complesso residenziale.

Per questo motivo, i tre consiglieri hanno chiesto che il tema venga affrontato nella prossima seduta del Consiglio comunale, sollecitando l’amministrazione a chiarire quali interventi siano previsti e con quali tempistiche.