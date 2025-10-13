Università e ricerca: prima missione esplorativa a Cossano Belbo

Si è svolta sabato 11 ottobre, nell’area che custodisce i resti della antica chiesa di Sant’Orsola a Cossano Belbo, alla presenza del sindaco Luca Luigi Tosa, la prima missione esplorativa di un team di ricerca dell’Università di Torino.

L’intervento, guidato dal professor Silvano Montaldo (originario di Cossano), storico e coordinatore del Dottorato in Patrimonio Culturale e Produzione Storico-Artistica, Audiovisiva e Multimediale e dal professor Filippo Monge, economista d'impresa ed esperto di marketing territoriale, ha rappresentato un primo passo verso la valorizzazione di un sito ormai dimenticato anche nella memoria locale.

[Da sinistra: Tosa, Montaldo, Monge e Vanzolini]

Saggi, misurazioni e rilievi fotografici hanno impegnato per quasi tutta la giornata il dottorando Robin Vanzolini, ingegnere riminese ed esperto di fotogrammetria, che, nelle attività sul campo, ha impiegato tecniche già sperimentate, con successo, lo scorso luglio, durante uno stage organizzato, in valle Grana, dal Laboratorio di Geomatica del Politecnico di Torino.

Le immagini acquisite saranno ora elaborate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, generando simulazioni in grado di selezionare le zone più idonee all’emersione dei ruderi.

L’obiettivo del progetto (di cui sono supervisori Monge e Montaldo) è quello di avviare, con il sostegno del territorio, un vero e proprio cantiere evento per la tutela e la promozione del patrimonio culturale, modello sperimentale di ricerca e partecipazione civica da condividere con i piccoli comuni delle aree interne e dei sistemi montani, come importante leva di innovazione e promozione territoriale.