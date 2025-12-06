Sarà Villar San Costanzo a rappresentare il Piemonte nella trasmissione televisiva “Il Borgo dei Borghi”

“Villar San Costanzo, con i suoi Ciciu, i blocchi Boulder, il Cannetum, la Pedancola e poi... il resto lo scoprirete!”

Andrà in onda domani pomeriggio, domenica 7 dicembre, alle ore 16:45 su Rai Tre una puntata dedicata a questo gioiello della Valle Maira.

Il caratteristico comune è infatti stato selezionato per rappresentare il Piemonte nella trasmissione televisiva “Il Borgo dei Borghi”, in onda all’interno del programma “Kilimangiaro”, che ogni domenica presenta uno dei venti tra i Borghi più belli d’Italia, uno per ciascuna regione. Le riprese sono state girate nel mese di settembre.

Sarà un viaggio tra natura, storia e bellezza. “Ël Vilar San Costans” in piemontese, “Lo Vilar San Coustans in occitano”, lo stemma e il gonfalone di Villar San Costanzo sono stati concessi con regio decreto del 18 maggio 1942. Nello stemma è rappresentata, su sfondo d'argento, l'abbazia di San Costanzo, di rosso, dietro ad un canneto, il tutto sulla campagna di verde. Il gonfalone è un drappo di azzurro.

Il luogo, le curiosità e le ricchezze da scoprire domani del paese dei Ciciu, la cui bellezza è senza dubbio senza tempo.

Terminata la carrellata dei vari Borghi, il prossimo anno, nel mese di marzo, saranno aperte le votazioni per scegliere il “Borgo dei Borghi 2026”. Il vincitore verrà annunciato la domenica di Pasqua, sempre su Rai Tre.