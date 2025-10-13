A Clavesana un viaggio indietro nel tempo dedicato al Marchese di Savona Bonifacio del Vasto

Una giornata dedicata alla memoria del Marchese di Savona Bonifacio del Vasto e dei suoi discendenti, i Marchesi di Clavesana, figure centrali della storia medievale piemontese e ligure.

Domenica 19 ottobre le vie di Clavesana proporranno un viaggio indietro nel tempo, con una sfilata di gruppi storici.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Internazionale Regina Elena Odv attraverso il Comitato per la tutela del patrimonio e delle tradizioni piemontesi, si svolge con il patrocinio del Consiglio regionale del Piemonte, della Provincia di Cuneo e del Comune di Clavesana.

Il programma prevede alle 11 la Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale della Madonna della Neve, seguita da una sfilata dei gruppi storici dal Seicentesco santuario fino al Municipio nuovo. Successivamente, il corteo si trasferirà in auto nel Capoluogo, dove si terrà una seconda sfilata fino all’antico Palazzo Comunale, sede della Sala degli Stemmi, dove avrà luogo la cerimonia ufficiale.

Durante l’incontro interverranno il sindaco Bruno Terreno, rappresentanti dei Comuni storicamente legati ai Marchesi di Clavesana e Andrea Carnino, vice segretario amministrativo nazionale dell’Associazione Regina Elena Odv.

L’evento intende rievocare un importante periodo storico, tra il X e il XIV secolo, quando Clavesana fu sede del Marchesato governato dal Marchese Bonifacio del Vasto e dai suoi discendenti, i quali diedero origine a numerosi Comuni del basso Piemonte e della Liguria di Ponente.

"È per noi un momento prestigioso – ha sottolineato il sindaco Bruno Terreno – che permette di ricordare le radici storiche del nostro territorio e di rinsaldare i legami con i Comuni che condividono questo importante passato".

La partecipazione alla cerimonia è libera.