Bra, al via il XXVI anno del Gruppo Biblico con lettura e commento del Vangelo di Luca

«Non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio» (Dt 8,3).

Esiste sempre il bisogno di accostarsi con coraggio alla Parola di Dio per crescere insieme attorno ad essa.

In questo senso, il Gruppo Biblico di Bra ammaestra all’ascolto della Parola, rinfranca il senso di appartenenza alla comunità e sazia la sete di conoscenza, perché la Bibbia è fonte straordinaria di verità e di ricchezza.

Tornando a mettere al centro la Parola ci si avvicina sempre di più all’immagine della fraternità originaria che viveva dell’ascolto nella carità. Accostarsi alla Parola di Dio dona tanta consolazione e apre la mente sulla realtà dell’uomo e del mondo intero.

In questo XXVI anno, dedicato alla lettura ed al commento del Vangelo di San Luca, il Gruppo Biblico braidese s’incontrerà presso la chiesa di San Giovanni Battista, a partire da martedì 14 ottobre, alle ore 20.30, per la serata di accoglienza e presentazione con modalità del corso che in 26 anni di cammino ha tenuto la lettura di tutti i 4 vangeli, gli Atti degli Apostoli, oltre ad alcune lettere paoline (si richiede contributo di partecipazione, informazioni al numero 335/222594).

Prossimi appuntamenti del 2025: 28 ottobre con il relatore don Gilberto Garrone per l’introduzione e cap. Lc 1; 11 novembre con il relatore prof. Angelo Fracchia per cap. Lc 2 - Lc 4,13; 25 novembre serata di condivisione; 9 dicembre con la relatrice suor Marta per cap. Lc 4,14 - Lc 5,3. E poi nel 2026: martedì 13 gennaio serata di condivisione; 27 gennaio con il relatore padre Oreste per cap. Lc 6 - Lc 7,17; 10 febbraio serata di condivisione; 24 febbraio con il relatore diac. prof. Paolo De Martino per cap. Lc 7,18 - Lc 8,56; 10 marzo serata di condivisione; 24 marzo con i relatori Tista e Lidia Galvagno con cap. Lc 9; 14 aprile serata di condivisione e chiusura del corso.

Gli incontri del Gruppo Biblico di Bra, dove si legge, si medita e si prega la Parola di Dio, sono aperti a tutti, perché «Nessuno è escluso dalla gioia portata dal Signore» (Evangelii Gaudium 3).