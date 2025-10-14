 / Cronaca

Cronaca | 14 ottobre 2025, 21:34

Incidente a Cervere: auto fuori strada si schianta contro un distributore sulla SS231

Intervento di Vigili del Fuoco, 118 e Carabinieri: traffico rallentato, in corso gli accertamenti sulle cause dell’impatto

Immagini di repertorio

Auto esce di strada e si schianta contro un distributore di carburante. L’incidente è avvenuto intorno alle 18.30 di oggi, 14 ottobre, sulla SS 231 nel comune di Cervere.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Alba e Bra, che hanno messo in sicurezza l’area e il veicolo coinvolto. Presenti anche gli operatori sanitari del servizio emergenza regionale 118, che hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte, e i carabinieri, incaricati dei rilievi e della ricostruzione della dinamica del sinistro.

Al momento non sono note le condizioni del conducente né se vi fossero altri passeggeri a bordo. Il traffico sulla SS231 ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e di rimozione del mezzo.

