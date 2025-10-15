Giovani cercasi: Sanfrè chiama a raccolta le nuove energie del paese

Dall'Associazione Giovani in Movimento di Sanfrè riceviamo e pubblichiamo questo appello:

Hai tra i 14 e i 35 anni? Sappi una cosa: sei importante. Sei necessario. Sei il presente che costruisce il futuro. Ci troviamo lunedì 20 ottobre alle 20,30 presso il salone delle scuole a Sanfrè. Il tuo paese non è solo il luogo dove vivi. È il luogo che puoi trasformare. Con le tue idee, con la tua energia, con la tua voglia di fare.

L’Associazione Giovani in Movimento ti sta cercando. Vuole giovani come te: che non si accontentano di guardare da fuori, che vogliono mettersi in gioco, che credono che anche un piccolo gesto possa fare la differenza

Le attività sono tante e varie: organizzazione di eventi culturali e sportivi, supporto a iniziative sociali e ambientali, laboratori creativi, musica, arte, comunicazione, podcast. Ancora: progetti per migliorare il paese, renderlo più bello, più vivo, più tuo.

E sai qual è la cosa più potente? Convincere il tuo amico, la tua amica, a esserci con te. Perché quando i giovani si muovono insieme, il paese cambia davvero. Non servono titoli. Non servono superpoteri. Serve solo voglia di esserci, di contare, di lasciare il segno.

Fai parte di qualcosa di grande. Fai parte del tuo paese. Unisciti a Giovani in Movimento. Porta le tue idee. Porta la tua voce. Porta il tuo entusiasmo. Il futuro non si aspetta. Si crea. E si crea insieme.