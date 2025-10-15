La “Crica del Borgat” inaugura con successo la rassegna Sipario Aperto

Giovedì 9 ottobre, la storica compagnia monregalese “Crica del Borgat” ha aperto la rassegna ‘Sipario Aperto’, promossa e preparata dall’Associazione Teatrale Athena, presso il teatro Piter Pecchenino, con il patrocinio del Comune San Michele Mondovì.
L’intento degli organizzatori, nell’incoraggiare questa prima edizione, vuole aprire la scena alle realtà locali come pure a quelle della UILT regionale, per offrire un programma vario e inedito, in grado di coinvolgere, regalare svago, emozioni o spunti di riflessione.
La Crica, sapientemente guidata da Luciano Turco nei panni di un misofobo aristocratico, ha riproposto un classico di Franco Roberto, tutt’ora estremamente attuale. Felice Ramello, egregiamente interpretato da Mario Barra, porta il pubblico ad interrogarsi sulla vecchiaia e sulla sua presa di coscienza.
Le situazioni, anche tragicomiche, divertono il numeroso pubblico presente in sala, decretando il successo per questa nuova iniziativa.
Un plauso a Elda Basso, Donatella Somà, Claudio Caldano, Sara Bertini, Giuseppe Vanni, Paola Miragoli (chiamata all’ultimo minuto a sostituire l’indisposta Mina Bertola), Umberto Botto, Lucia Bertola ed a un performante, doppiamente afono per malanni stagionali, Andrea Dho.
Prossimo appuntamento, giovedì 23 ottobre, con ‘Il padre della Sposa’ de La Scrussia di Pianfei.