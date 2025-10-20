A Vicoforte l'ATL Cuneese e di Langhe, Roero e Monferrato incontrato le strutture ricettive

Un’importante iniziativa, promossa ed organizzata dagli Assessori al Turismo (Barbara Nano) ed al Commercio (Roberto Botto), si svolgerà a Vicoforte giovedì 23 ottobre alle 16,30 nella sala polifunzionale in via Al Santuario (presso gli edifici scolastici).

Saranno relatori i Direttori dell’ATL del Cuneese Daniela Salvestrin e dell’ATL Langhe Monferrato Roero Bruno Bertero e parleranno delle esperienze e delle prospettive del turismo nell’ambito del tema “Accogliere i turisti: opportunità e richieste del turismo e-bike e cicloturismo”.

L’iniziativa è fortemente voluta dal Comune, anche dopo aver sentito le esigenze e le richieste degli operatori commerciali Vicesi, ed intende dare nuovo impulso alla promozione turistica ed alla valorizzazione del territorio.

Durante l’incontro si approfondiranno le nuove tendenze del turismo in bicicletta, un settore in forte crescita, e verranno illustrate le principali richieste dei tour operator specializzati, tra i quali lo standard di accoglienza per cicloturisti, la collaborazione tra strutture, noleggi, guide e operatori locali e le strategie di comunicazione. L’incontro rappresenterà quindi un’importante occasione di confronto per migliorare la qualità dell’offerta turistica e cogliere nuove opportunità di mercato.

L’invito a partecipare non si limita agli operatori commerciali Vicesi ed è ampliato anche a quelli di altri paesi limitrofi, considerata l’importanza dei due relatori che ben conoscono le esigenze dei turisti in tutta la provincia di Cuneo e non solo.