Soccorso Alpino, intervento complesso in Alta Valle Maira: due escursionisti bloccati sul Colle di Stroppia

Delicato intervento di soccorso, sabato 18 ottobre, in Alta Valle Maira da parte del Soccorso Alpino e Speleologico del Piemonte: nella zona del Colle di Stroppia, nel Comune di Acceglio, due escursionisti francesi sono rimasti bloccati su una cresta rocciosa intorno a quota 2.900 metri.



A causa della zona impervia, l’operazione di soccorso è stata particolarmente complessa. Sul posto è giunto da Alessandria il Servizio Regionale di Elisoccorso, con un tecnico aggiuntivo del Soccorso Alpino a supporto dell'equipe.



Per non mettere in pericolo gli escursionisti con il flusso dell'elicottero, i tecnici sono stati sbarcati al verricello (circa 100 metri di dislivello più a monte) da dove hanno proceduto in conserva, lungo la cresta.



Entrambi illesi, gli escursionisti sono stati recuperati e trasportati a Chiappera, dove sono stati visitati dal personale sanitario. L’operazione di soccorso si è fortunatamente conclusa nel miglior modo possibile.