Delicato intervento di soccorso, sabato 18 ottobre, in Alta Valle Maira da parte del Soccorso Alpino e Speleologico del Piemonte: nella zona del Colle di Stroppia, nel Comune di Acceglio, due escursionisti francesi sono rimasti bloccati su una cresta rocciosa intorno a quota 2.900 metri.
A causa della zona impervia, l’operazione di soccorso è stata particolarmente complessa. Sul posto è giunto da Alessandria il Servizio Regionale di Elisoccorso, con un tecnico aggiuntivo del Soccorso Alpino a supporto dell'equipe.
Per non mettere in pericolo gli escursionisti con il flusso dell'elicottero, i tecnici sono stati sbarcati al verricello (circa 100 metri di dislivello più a monte) da dove hanno proceduto in conserva, lungo la cresta.
Entrambi illesi, gli escursionisti sono stati recuperati e trasportati a Chiappera, dove sono stati visitati dal personale sanitario. L’operazione di soccorso si è fortunatamente conclusa nel miglior modo possibile.
Cronaca | 21 ottobre 2025, 16:01
Soccorso Alpino, intervento complesso in Alta Valle Maira: due escursionisti bloccati sul Colle di Stroppia
Operazione delicata sabato 18 ottobre ad Acceglio: tecnici sbarcati al verricello e recupero lungo una cresta rocciosa a 2.900 metri. I due francesi, illesi, portati in salvo a Chiappera dopo un’azione ad alta difficoltà
