Alba, Halloween al Museo e in Biblioteca: letture animate e storie di paura

Giovedì 30 ottobre, alle ore 17.30, negli spazi del Museo civico Federico Eusebio di Alba si inizia con: "Brividi ad alta voce! Storie di ossa, streghe e fantasmi". Una lettura animata a cura di Chiara Mozzone in attesa della notte più spaventosa dell’anno e un gioco finale per scoprire chi sarà il più coraggioso. Età consigliata: 3-8 anni.

Venerdì 31 ottobre, alle ore 21, la Biblioteca civica di Alba ospita lo scrittore per ragazzi Christian Antonini che, insieme a Chiara Mozzone, propone "Storie di paura", una speciale seduta spiritica con l’autore. Tante storie ad alta voce raccontate evocando gli scrittori del passato e pensate per affrontare insieme i peggiori incubi! In occasione dell’evento la Biblioteca resterà aperta dalle ore 20.30 alle ore 22.30.

Christian Antonini ha vinto il premio nazionale Il Gigante delle Langhe 2016 con il romanzo per ragazzi Fuorigioco a Berlino, i premi Libro Aperto 2023 (categoria 11-13) e il premio Lettura ad Alta Voce Teen 2023 con il libro Il cacciatore di nubi. Dal 2018 è uno degli scrittori associati del circolo creativo collaborativo e agenzia letteraria Book on a Tree. Età consigliata: dai 9 anni.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria su bibliotecacivicadialba.eventbrite.com .