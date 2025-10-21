L’Associazione Cuochi Provincia Granda protagonista alla Festa nazionale del Cuoco di Genova

Dall’11 al 14 ottobre scorsi Genova ha ospitato la Festa nazionale del Cuoco, evento annuale organizzato dalla Federazione Italiana Cuochi (FIC), che riunisce chef, ristoratori, studenti e appassionati di cucina da tutta Italia e dall’estero.

Questa manifestazione celebra la professione del cuoco, promuove la cultura gastronomica italiana e offre un’opportunità di confronto e crescita per i professionisti del settore.

Giornata clou dell’evento è stata lunedì 13 ottobre, festa di San Francesco Caracciolo, patrono dei cuochi, con la sfilata di oltre ottocento berrette bianche tra le vie del centro storico, l'immancabile Santa Messa nella Cattedrale, per finire con la Cena di Gala nello splendido Palazzo Ducale.

Il giorno seguente, martedì 14 ottobre, la festa si è conclusa con il “Buffet delle Regioni”, andato in scena al Palazzo della Borsa, evento nel quale tutte le regioni italiane hanno presentato e fatto degustare piatti tipici dei rispettivi territori.

Per il Piemonte, la partecipazione al Buffet delle regioni è stata curata dall’Associazione Cuochi Provincia Granda che ha servito alcuni piatti tipici della nostra gastronomia quali la battuta di Fassona piemontese con Bra duro dop e la Salsiccia di Bra oltre che degustazioni dei formaggi Bra duro dop e Valcasotto.

Tutti i piatti presentati hanno riscontrato il favore del qualificato pubblico presente (cuochi, ristoratori, giornalisti della stampa specializzata, grossisti).

La postazione piemontese ha anche ricevuto la visita dello Chef pluristellato Enrico Bartolini, che si è dimostrato molto interessato alla qualità dei piatti e dei prodotti presentati.

“Sono molto soddisfatto per l’iniziativa – dichiara Domenico Pavan, presidente dell’Associazione Cuochi Provincia Granda - che si è dimostrata un efficace strumento promozionale per favorire la diffusione e la conoscenza della gastronomia piemontese”.

“Ringrazio calorosamente i Consorzi del formaggio Bra e della Salsiccia di Bra e le ditte Manzo Carni e Beppino Occelli che hanno collaborato con l’Associazione Cuochi Provincia Granda per la realizzazione del Buffet delle Regioni omaggiando i rispettivi prodotti”.