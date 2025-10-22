A Macra un laboratorio di degustazione di mieli

Il Comune di Macra e la Pro Loco Rupicapra, in collaborazione con la Consulta Giovanile Valle Maira e l’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira, propongono un laboratorio di “DEGUSTAZIONE MIELI” .
Il Laboratorio sarà tenuto dall’apicoltore di Macra Enzo Bianco che parlerà dei mieli e delle loro caratteristiche organolettiche, con particolare riferimento a quelli della Valle Maira.
Alla descrizione seguirà la degustazione dei mieli più comuni.
L’appuntamento è per sabato 25 ottobre alle ore 14.30 presso lo sportello dell’INFOECOPOINT, Sportello dell’ECOMUSEO, in Piazza Marconi a Macra.
La partecipazione è gratuita, previa prenotazione, essendo il numero di posti limitato. Per prenotazione: +39.3458916054 Lorenzo oppure via mail all'indirizzo consultagiovanilevallemaira@gmail.com
L’evento rientra nell’iniziativa “Progetto +API Oasi fiorite per la biodiversità” finanziato dalla Fondazione CRC