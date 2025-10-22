 / Attualità

Attualità | 22 ottobre 2025, 09:17

A Macra un laboratorio di degustazione di mieli

Si terrà sabato 25 ottobre presso lo sportello dell'infoecopoint. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione

Il Comune di Macra e la Pro Loco Rupicapra, in collaborazione con la Consulta Giovanile Valle Maira e l’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira, propongono un laboratorio di “DEGUSTAZIONE MIELI” .

Il Laboratorio sarà tenuto dall’apicoltore di Macra Enzo Bianco che parlerà dei mieli e delle loro caratteristiche organolettiche, con particolare riferimento a quelli della Valle Maira.

Alla descrizione seguirà la degustazione dei mieli più comuni.

L’appuntamento è per sabato 25 ottobre alle ore 14.30 presso lo sportello dell’INFOECOPOINT, Sportello dell’ECOMUSEO, in Piazza Marconi a Macra.

La partecipazione è gratuita, previa prenotazione, essendo il numero di posti limitato. Per prenotazione: +39.3458916054 Lorenzo oppure via mail all'indirizzo consultagiovanilevallemaira@gmail.com

L’evento rientra nell’iniziativa “Progetto +API Oasi fiorite per la biodiversità” finanziato dalla Fondazione CRC

