Inaugurata la mostra "I Grant You Refugee", aperta fino al 15 dicembre al Monastero di San Biagio

Si è inaugurata sabato 18 ottobre 2025 la mostra fotografica "I Grant You Refuge".

La mostra è un’opera fotografica collettiva che si propone di dare voce e visibilità alle sofferenze e alle atrocità che il popolo palestinese sta subendo, grazie alle straordinarie immagini fornite da sei fotoreporter della Striscia di Gaza (Jehad Al-Sharafi, Mahdy Zourob, Mohammed Hajjar, Omar Ashtawy, Saeed Jaras, Shadi Al-Tabatibi), testimoni oculari di uno dei conflitti più devastanti del nostro tempo.



Sarà visitabile dal 18 ottobre al 15 dicembre presso il Monastero di San Biagio di Mondovì, con orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.30. L’ingresso è gratuito.

In occasione dell’evento di inaugurazione, abbiamo ascoltato la testimonianza di Nasri Kumsieh, collaboratore di Casa do Menor e portavoce degli artigiani di Betlemme. L’arch. Kumsieh, già amministratore comunale di Beit Sahour, ha raccontato le condizioni di vita e lavoro delle famiglie artigiane della Cisgiordania, tra restrizioni alla libertà di movimento e assenza di flussi turistici.



Fino a Natale, sarà possibile sostenere gli artigiani con l'acquisto solidale dei manufatti in legno d’ulivo, direttamente presso il Monastero o tramite lo shop di Casa do Menor:

https://casadomenor.org/boutique-solidale/



La mostra I Grant You Refuge è stata prodotta dal Comune di Ravenna nell’ambito del Festival delle Culture 2025 “Oltre il conflitto”. Il curatore è Paolo Patruno, che ha riunito il lavoro dei sei fotoreporter in un'unica opera. L’evento di inaugurazione è stato realizzato grazie al sostegno di Fondazione CRC.

Durante l'evento, abbiamo avuto il piacere di ospitare Livio Bertola di AIPEC (Associazione Italiana Imprenditori per un'Economia di Comunione), che collabora con Casa do Menor per il progetto di sostegno agli artigiani palestinesi, e che ci ha ricordato come sia importante restituire dignità e capacità di autodeterminarsi ai lavoratori

palestinesi; e la Consigliera Generale di CRC Alessandra Fissolo, che ha ribadito il sostegno della Fondazione all'iniziativa di diffusione dei lavori di fotogiornalismo indipendente a Gaza. Infine, ci hanno emozionato con le loro letture gli ospiti di Trame - la rete piemontese Teatro e Diversità - che hanno prestato la propria voce a poesie e brani legati alla mostra fotografica.