Cuneo chiama i territori: sindaci e imprese al Summit sulla sostenibilità

In un’epoca di grandi sfide globali, il primo presidio del cambiamento è rappresentato proprio dai Comuni: è nei territori che la sostenibilità prende forma, attraverso scelte concrete e visioni condivise.

Questo sarà uno dei temi di cui si discuterà venerdì 24 ottobre, dalle ore 16, nello Spazio Incontri della Fondazione CRC di Cuneo, durante il Summit della Sostenibilità e dell’Innovazione Territoriale organizzato da Confartigianato Cuneo cui parteciperanno la prima cittadina del capoluogo Patrizia Manassero, i sindaci di Piacenza Katia Tarasconi e di Arona Alberto Gusmeroli (anche Presidente della Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati).

«Ringrazio Confartigianato – commenta la sindaca Manassero – per aver organizzato questo importante summit che ci consente di fare il punto e riflettere sulla sostenibilità nel nostro territorio. La nostra città in particolare è impegnata da tempo su questi temi e ad attestarlo è la classifica delle città green di Legambiente uscita nei giorni scorsi, che ci conferma migliore in Piemonte e al 14° posto in Italia. Continuiamo a costruire insieme un territorio più verde, inclusivo e competitivo».

«La sostenibilità, - aggiunge il sindaco di Arona Gusmeroli – necessaria per preservare l'ambiente e il territorio, non può prescindere dal fatto di 'essere sostenibile' anche dal punto di vista economico e sociale, coinvolgendo pienamente i cittadini in un processo che, per essere efficace, deve restituire benessere a famiglie e imprese. Non serve essere ideologici, come si è visto dall’Europa sinora, per esempio, sull'automotive: occorre pragmatismo, operando scelte ragionate che tutelino livelli occupazionali, produttività e Sistema Paese».

Per il sindaco di Piacenza, Tarasconi (pochi giorni fa anche ospite della rassegna “Festival dei luoghi comuni”), l’importanza di guardare al futuro: «In un momento storico in cui la parola sostenibilità rischia di diventare un’etichetta di comodo, credo sia fondamentale restituirle il suo vero significato: una visione di lungo periodo che tiene insieme ambiente, economia e qualità della vita delle persone. Nella nostra città, anche attraverso iniziative come il Bilancio di sostenibilità e la partecipazione alla Rete dei Comuni Sostenibili, abbiamo scelto di misurare concretamente i nostri progressi e le nostre responsabilità, perché solo ciò che si misura si può davvero migliorare. Incontrarsi a Cuneo per un confronto nazionale su questi temi è un’occasione preziosa di cui ringrazio gli organizzatori: la sostenibilità non appartiene a una singola città o amministrazione, ma è una sfida collettiva che richiede cooperazione, coraggio e capacità di innovare per il bene delle comunità che rappresentiamo».

«Da sempre – sottolinea Luca Crosetto, presidente territoriale della Camera di Commercio e di Confartigianato Cuneo – crediamo che la sostenibilità nasca nei territori e si costruisca attraverso un dialogo costante con chi li amministra. I Sindaci e le amministrazioni comunali rappresentano il primo presidio dello Stato e sono partner fondamentali per promuovere un modello di sviluppo realmente green, capace di coniugare crescita economica, tutela ambientale e coesione sociale. Come Confartigianato Cuneo, con la nostra presenza capillare – 280 dirigenti artigiani, 19 uffici e 190 collaboratori – siamo ogni giorno al fianco delle imprese e dei Comuni per accompagnare insieme la transizione ecologica e innovativa delle nostre comunità».

Il summit, inserito nella Settimana per l’Energia e la Sostenibilità promossa da Confartigianato nazionale, sostenuto da Comune di Cuneo, Camera di Commercio di Cuneo, Fondazione CRC e Banca CRS, rappresenta una tappa importante nel percorso strategico che Confartigianato porta avanti da anni per consolidare la cultura della sostenibilità e dell’innovazione. L’obiettivo è valorizzare il capitale sociale, economico e ambientale del territorio, promuovendo al tempo stesso una visione prospettica delle politiche di sviluppo locale.

Dopo i saluti istituzionali di Luca Crosetto e Mauro Gola, presidente della Fondazione CRC, i lavori saranno introdotti da Joseph Meineri, direttore di Confartigianato Cuneo.

Seguiranno gli interventi di Paolo Arrigoni, presidente del GSE – Gestore dei Servizi Energetici, Stefania Crotta, direttore generale per i Programmi e gli Incentivi finanziari del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica; Danilo Demarchi del Politecnico di Torino; Luca Balbiano, CEO di Citiculture; Valentina Boschetto Doorly, esperta di foresight strategico; Lasse Jonasson, Chief Foresight Officer del Copenhagen Institute for Futures Studies.

Il Summit della Sostenibilità e dell’Innovazione Territoriale sarà aperto al pubblico, con partecipazione gratuita e registrazione obbligatoria sul sito di Confartigianato Imprese Cuneo, fino a esaurimento posti.