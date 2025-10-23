 / Eventi

Savigliano: Marco Nicolosino, il poliedrico litografo da riscoprire

Sabato 25 ottobre conferenza con lo storico Salvo Cirrito al Mutuo Soccorso. Ingresso libero

Litografo, architetto, disegnatore, scrittore di novelle e autore di una curiosa "Guida del viaggiatore in Piemonte": Marco Nicolosino (1787-1856) fu un personaggio estroverso e poliedrico, la cui figura merita di essere riscoperta e valorizzata.

A lui è dedicata la conferenza organizzata dall'Associazione Attività e Cultura per Savigliano O.d.V. in programma sabato 25 ottobre alle ore 16.30 al Salone del Mutuo Soccorso di piazza Cesare Battisti 8 (primo piano).

Relatore dell'incontro sarà Salvo Cirrito, storico della tipografia e docente di storia della grafica e della stampa, che accompagnerà il pubblico alla scoperta dei molteplici aspetti dell'attività di questo personaggio saviglianese ancora poco conosciuto, ma centrale nella cultura artistica e tecnica del suo tempo.

L'ingresso è gratuito e aperto a tutti. Un'occasione per riscoprire un protagonista della storia locale attraverso il suo lavoro grafico, le sue opere letterarie e il suo sguardo curioso sul Piemonte dell'Ottocento.

Info: cultura.sav@gmail.com

