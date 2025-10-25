A Savigliano tornano i “Concerti della Domenica – Aperitivi Musicali a Palazzo Taffini”

La città di Savigliano si prepara ad accogliere una nuova edizione dei “Concerti della Domenica – Aperitivi Musicali a Palazzo Taffini”, ciclo di appuntamenti che unisce l’eleganza della musica da camera al fascino dell’arte barocca, in uno dei luoghi più suggestivi del territorio piemontese.

Organizzati dall’Associazione Amici della Musica di Savigliano, con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Fondazione CRS, i concerti si terranno ogni domenica alle 10.50, dal 2 al 30 novembre, nella storica cornice di Palazzo Taffini.

Un’esperienza multisensoriale.

Ogni appuntamento sarà preceduto da un breve momento introduttivo a cura di musicologi e critici musicali, e seguito da un aperitivo offerto ai partecipanti, per favorire l’incontro tra pubblico e artisti in un clima conviviale e raffinato. La rassegna ospiterà giovani talenti e musicisti di fama internazionale, con repertori che spaziano dal barocco al contemporaneo, includendo prime esecuzioni e progetti originali. Tra gli ospiti confermati segnaliamo il pianista Paul Emmanuel Thomas, il trio “Andrea Palladio” e l’uomo magico alle tastiere: Enrico Pieranunzi, artista che sicuramente non necessita di molte presentazioni.

Palazzo Taffini: musica e bellezza.

Situato nel cuore di Savigliano, Palazzo Taffini è uno dei più importanti esempi di architettura barocca del Piemonte. I suoi affreschi, le sale decorate e l’atmosfera raccolta lo rendono il luogo ideale per un’esperienza musicale intima e coinvolgente. L’ingresso ai concerti è su prenotazione, con posti limitati. Si comincia domenica 2 novembre con il concerto “Love Dream”: sotto i riflettori Catherine Hunold soprano e Paul Emmanuel Thomas al pianoforte. È possibile acquistare i biglietti online sul sito ufficiale dell’Associazione Amici della Musica di Savigliano o presso la piattaforma Piemonteticket e costano 10 euro - comprensivi di aperitivo - per la performance di Enrico Pieranunzi 15 euro.

Per informazioni e prenotazioni: +39 0172 712536 - 3936899470