Foliage in Langa con la Federazione Italiana Escursionismo e Naturaltrek

Riceviamo e pubblichiamo

Domenica 26 ottobre, insieme a Naturaltrek e alle guide naturalistiche abilitate della Regione Piemonte, abbiamo effettuato un'escursione immersi nei bei colori del foliage della Langa del nord.

Siamo partiti da Sinio, un bellissimo borgo dalla forma rettangolare, visto dall'alto, e abbiamo raggiunto Roddino, godendo di una meravigliosa tavolozza di colori con vigneti e piccoli boschetti. Successivamente, a Serralunga d'Alba, dominata dal suo castello, abbiamo trovato il luogo ideale per il pranzo al sacco e un chioschetto per il caffè, ottima opportunità per i numerosi escursionisti. Scollinando per l'ultima volta per tornare a Sinio, non potevamo non fermarci a gustare un gelato alla nocciola in un'azienda agricola locale.

Ringraziamo tutti i partecipanti, in particolare i nuovi partecipanti che ci hanno scelto per trascorrere una domenica spettacolare!

Ricordiamo a tutti i tesserati FIE/Naturaltrek che a dicembre si apriranno i tesseramenti per il 2026. La tessera FIE non è solo un semplice tesserino, ma include un'assicurazione infortunio e RC individuale per le proprie camminate in tutta la comunità europea.

Per informazioni, il referente provinciale FIE è disponibile sul sito www.naturaltrek.it.