Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non sarà più valida: l'invito del Comune di Cuneo

Come disposto dal Ministero dell’Interno, dal 3 agosto 2026 i documenti d'identità cartacei rilasciati dai Comuni italiani, anche se non scaduti, non saranno più validi. Diviene quindi necessario, entro e non oltre tale data, sostituire il documento cartaceo con la carta di identità elettronica (C.I.E.). Ovviamente, non sarà possibile utilizzare la carta di identità cartacea neanche per recarsi all'estero.

Ricordiamo che la sostituzione del documento cartaceo con quello elettronico può essere effettuata in qualsiasi momento, a prescindere dalla data di scadenza indicata sul retro della carta tradizionale. I residenti a Cuneo possono prenotare l’appuntamento sul sito del Comune al link: https://prenotazioni.comune.cuneo.it/servizi/prenotazioni/?idservizio=1902, oppure telefonando allo 0171/444.444 in orario d’ufficio.

Per evitare attese eccessive in prossimità della data di scadenza, s’invitano i cittadini residenti nel capoluogo che non hanno ancora provveduto al passaggio alla CIE a programmare per tempo il proprio appuntamento.