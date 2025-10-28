Il ricordo di Walter, padre premuroso, amante dello sport e della montagna

Enorme il cordoglio che ha suscitato la morte, a soli 40 anni, di Walter Bosio, sposato e padre di tre figlie.

Originario di Cuneo e residente a Villanova, è deceduto in montagna, in valle Gesso, durante un'ascensione in solitaria al Monte Matto.

E' morto facendo ciò che amava. Perché sono proprio lo sport e la corsa a identificarlo maggiormente, come è evidente dai post che sono stati condivisi su facebook dalle società di Podistica e corsa in montagna.

La ASD Pam Mondovì, tramite il suo presidente, ha scritto. "Mi è appena giunta la tragica notizia della scomparsa di Walter Bosio. Non ci sono molte parole che si possano spendere in momenti come questi, in quanto interdetti da qualunque commento. Gli assidui frequentatori dell’allenamento del martedì hanno avuto modo di conoscere il carattere estroverso , la tenacia nello svolgimento di ogni esercizio e di come riuscisse a trasmetterla a tutto il gruppo.

Meno di un mese fa, Walter ha voluto festeggiare il compleanno proprio con noi, facendoci partecipe di uno dei suoi giorni più cari. Abbiamo corso, faticato e alla fine condiviso un terzo tempo inaspettato, con un vassoio di paste.

Questo è il ricordo che voglio mantenere acceso di Lui. Anche se ho avuto modo di conoscerlo per poco tempo, mi porto dentro la sua grinta e la determinazione che ci metteva nel raggiungere l’obiettivo finale.

Buone corse Walter, ovunque ora tu sia!

Anche il team Marguareis, con il quale l'uomo era tesserato, ha pubblicamente condiviso il cordoglio per la tragica scomparsa:

Per noi è molto difficile scrivere queste poche righe per ricordare il nostro compagno e amico Walter, un padre di famiglia premuroso, un amante dello sport, della montagna, dei nostri territori.

Uno di noi insomma.

Lascerai nei nostri cuori un vuoto che sarà molto difficile da colmare.

Un pensiero speciale va in primis alla sua famiglia. Tutto il Team Marguareis si stringe intorno a voi in un enorme abbraccio.

Siamo ancora increduli di fronte a questa terribile notizia.

Ciao Walter, ci mancherai

Nel frattempo, si attende che venga stabilita la data dei funerali, che saranno celebrati nella Chiesa di San Lorenzo a Villanova.

Tutte le reazioni:

