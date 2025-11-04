Bilancio positivo per l'edizione Halloween di "Peccati di Gola", ora si guarda alle De.Co per Natale

"Avevamo parlato, non a caso, di un’edizione di transizione e siamo particolarmente felici che questa tre giorni abbia confermato due obiettivi che continueremo a perseguire anche nei prossimi anni: la fruizione completa dell’intero asse viario di Breo, innanzitutto, grazie ad un percorso espositivo capace di legare le piazze e le strade più interne, come già sperimentato durante l’ultima Fiera di Primavera; la declinazione tematica per bambini e famiglie, inoltre, con spettacoli, allestimenti e laboratori a tema, sulla scia della certificazione di “Comune Amico della Famiglia” da poco conseguita".

Così il sindaco di Mondovì, Luca Robaldo, e dell’assessore alle Manifestazioni, Alessandro Terreno, commentano l'edizione di “Peccati di Gola - Halloween Edition” da poco conclusasi.

Una scommessa vincente quella di proporre un nuovo format a tema che ha coinvolto bambini e famiglie. Il colpo d'occhio era già visibile nel pomeriggio di venerdì 31 ottobre (leggi qui), quando le strade e le piazze del centro storico si sono popolate di visitatori, ma l'incanto è durato per tutto il fine settimana.

"Un binomio - spiegano Robaldo e Terreno - che ha funzionato bene e che è stato impreziosito dal respiro colorato delle mongolfiere, presenti sia nella forma più tradizionale, sia nelle inattese modalità radiocomandate. Un sincero ringraziamento, quindi, agli organizzatori, abili a realizzare in poco tempo un’offerta innovativa, attraente e di qualità, e un’analoga riconoscenza alle associazioni di categoria, agli espositori, ai commercianti, ai volontari, all’ANA di Mondovì, alle forze dell’ordine e a tutti coloro che hanno trasformato per tre giorni il centro storico di Breo in un grande spazio di gusto, intrattenimento e animazione. Anche attraverso l’ascolto e il confronto con gli operatori e i cittadini, Peccati di Gola 2025 ha gettato le basi per una manifestazione più vicina alle aspettative della nostra comunità, in attesa dell’appuntamento dicembrino dedicato alle De.C.O. e al Natale".

Per le feste natalizie, infatti, si attende una seconda proposta "Peccati di Gola", dedicata ai prodotti a denominazione comunale, sempre per le vie di Breo.