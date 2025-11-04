 / Attualità

04 novembre 2025

Dieci anni di #ioleggoperché: a Cuneo un “Compli-Libro” per festeggiare la magia della lettura

Venerdì 7 novembre in Largo Audifreddi i bimbi dell’Istituto Cuneo Oltrestura porteranno in scena tre storie con letture drammatizzate, fantasia e partecipazione del pubblico

Quest’anno compie dieci anni #ioleggoperché, il progetto sociale dell'Associazione Italiana Editori (AIE) per la creazione e il potenziamento delle biblioteche scolastiche che dal 2015, in sinergia con scuole, librerie e tutto il mondo del libro, istituzioni, media, permette di aprire o potenziare migliaia di biblioteche scolastiche in tutto il Paese, promuovendo la lettura tra bambini e ragazzi. 

Le scuole dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo Cuneo Oltrestura hanno deciso di festeggiare questo importantissimo compleanno con il contest "Buon Compli-Libro a te!" che si terrà in Largo Audifreddi a Cuneo venerdì 7 novembre 2025 dalle ore 14.30 alle ore 15.30. 

“Buon Compli-Libro a te!” non è un evento facilmente categorizzabile: lo si potrebbe definire come un insieme di letture drammatizzate e partecipate in cui il pubblico diventa parte attiva dello spettacolo. Il fulcro centrale resta comunque il libro, un dono sempre gradito da grandi e piccini, strumento eccezionale che apre la mente a nuovi orizzonti, migliora le capacità cognitive, affina la sensibilità... fa letteralmente di tutto! Il libro e la lettura diventano anche un dono: i bambini delle tre scuole "doneranno" al pubblico tre storie utilizzando tre metodologie diverse per drammatizzarle e tanta, tanta fantasia. 

Alcuni genitori poi, mettendosi a loro volta in gioco, interverranno a fine contest e leggeranno un libro, passandoselo di mano in mano.


 


 


 


 

