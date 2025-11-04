42ª edizione del Premio Pavese: appuntamento il 29 novembre a Santo Stefano Belbo

La 42ª edizione del Premio Pavese si svolgerà nel pomeriggio di sabato 29 novembre nella chiesa dei SS. Giacomo e Cristoforo a Santo Stefano Belbo, accompagnata dalla 6ª edizione del Premio Pavese Scuole.

Il Premio Pavese celebra la poliedrica attività di Cesare Pavese, che nel corso della sua vita si è dedicato con passione e impegno instancabile alla traduzione, alla poesia, alla narrativa, all’editoria e alla saggistica. Così, ogni anno il Premio Pavese omaggia chi, come Pavese, si è distinto in questi ambiti per dedizione, meticolosità e innovazione. Ad assegnarlo, collegialmente, una giuria presieduta da Alberto Sinigaglia (presidente del Comitato scientifico della Fondazione Cesare Pavese) e composta da Gian Arturo Ferrari (figura di rilievo dell’editoria italiana), Giulia Boringhieri (traduttrice e storica dell’editoria), Chiara Fenoglio (docente, saggista, giornalista), Claudio Marazzini (già presidente dell’Accademia della Crusca), Carlo Ossola (filologo e critico letterario, nuovo presidente dell’Istituto dell’enciclopedia Italiana Treccani), Pierluigi Vaccaneo (direttore della Fondazione Cesare Pavese).

Dal 2020 è accompagnato dal Premio Pavese Scuole, che ogni anno invita studenti e studentesse della scuola secondaria di secondo grado a confrontarsi con il tema del Pavese Festival dell’anno in corso. Tema di questa edizione, dal titolo Mari proibiti e coste barbariche, il viaggio, reale e metaforico, il superamento dei confini, la ricerca costante e la tensione verso l’oltre e l’altrove. La cerimonia sarà preceduta dalla presentazione del diario scolastico realizzato attorno allo stesso tema dagli studenti e dalle studentesse dell’Istituto Comprensivo “Cesare Pavese” di Santo Stefano Belbo.

Il programma

ore 15.00 | Saluti istituzionali e presentazione del diario scolastico 2025/2026 con le classi dell’I.C. “Cesare Pavese”

ore 16.00 | Cerimonia di assegnazione del Premio Pavese Scuole

ore 17.00 | Talk tra giurati e premiati della 42a edizione del Premio Pavese

Ingresso gratuito su prenotazione.

Il Premio Pavese è promosso dalla Fondazione Cesare Pavese e dal Comune di Santo Stefano Belbo, con il contributo di Regione Piemonte, Fondazione CRC, Fondazione CRT e con la collaborazione di Radio Pellati, Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, I Vignaioli di Santo Stefano – Ceretto.