Eventi | 04 novembre 2025, 12:13

"Il Cavaliere del Cigno e suo papà": Ettore Canepa presenta il suo nuovo romanzo a Caraglio

Venerdì pomeriggio alla Biblioteca Civica un'avventura tra tandem magici e cavalieri della Tavola Rotonda. Dialoga con l'autore la scrittrice Maria Silvia Caffari

La Biblioteca Civica Arnaldo Momigliano di Caraglio ospita venerdì alle ore 17:30 la presentazione del libro "Il Cavaliere del Cigno e suo papà" dello scrittore Ettore Canepa.

L'ingresso è libero e non è necessaria la prenotazione.

Un papà regala al figlio, invece della Mountain Bike promessa, un tandem che l'ha conquistato a prima vista, con l'implicito richiamo a vivere anche lui un'avventura in sella. Ma i poteri nascosti in quel tandem esaudiranno il desiderio del bambino di cambiare epoca, e l'avventura si mostrerà rischiosa ed estrema, come quelle dei cavalieri della Tavola Rotonda.

L'autore dialogherà con la scrittrice Maria Silvia Caffari, in un incontro che promette di esplorare i temi del libro: il rapporto tra generazioni, il desiderio di avventura e il potere della fantasia.

Informazioni pratiche:

Quando: Venerdì, ore 17:30
Dove: Biblioteca Civica Arnaldo Momigliano – Caraglio
Ingresso: Libero, senza prenotazione
Presenta: Ettore Canepa
Dialoga con l'autore: Maria Silvia Caffari

