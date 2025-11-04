Mondovì, Dario Voltolini presenta “Su” al Museo della Ceramica: quarant’anni di scrittura e riflessione letteraria

Sabato 22 novembre, alle ore 18.00, presso la Sala delle conferenze del Museo della Ceramica di Mondovì, si terrà l’incontro con Dario Voltolini per la presentazione del libro Su, edito da La nave di Teseo. L’evento è organizzato da librerie.coop Mondovì.

Il libro raccoglie una selezione di interventi scritti in quarant’anni di attività come recensore, giornalista culturale, relatore a convegni, blogger e prefatore di volumi. Sono testi affilati, agili e illuminanti, che offrono un punto di vista insolito su autori come Italo Calvino, Antonio Moresco, Richard Powers, ma anche, per esempio, Voltaire e Nikola Tesla. Il volume contiene inoltre un’intervista inedita a Daniela Marcheschi, la principale esperta di Collodi, sull’amato Pinocchio, il primo libro con cui Voltolini è venuto in contatto quando ancora non sapeva né leggere né scrivere.

È uno zampillante almanacco di ritratti e di pensieri capace di spingere i lettori a guardarsi dentro, a indagare i confini della propria immaginazione ed entrare in contatto con la nostalgia, a riflettere sul nesso tra letteratura e politica, a esplorare in profondità il gesto stesso dello scrivere. Un libro per chi ama la letteratura come pratica viva, un corpo a corpo tra le pagine dedicato a chi scrive, a chi legge, a chi sogna, a chi immagina e sa ancora stupirsi.

Dario Voltolini, una delle voci più interessanti del nostro panorama letterario, è autore di racconti e romanzi, pubblicati dalle più prestigiose case editrici italiane. È docente presso la Holden Academy e cura la collana Pennisole per Hopefulmonster editore. Con il romanzo Invernale è stato finalista al Premio Strega nel 2024.

I posti sono limitati: è gradita conferma all’indirizzo email libreria.mondovi@librerie.coop.it