Eventi | 05 novembre 2025, 11:34

Savigliano: venerdì alla Crosà Neira “Viva la Rivoluzione, viva il Re”

Si intitola “Viva la Rivoluzione, viva il Re” il nuovo appuntamento nell'ambito del calendario di eventi “200 Santa Rosa” organizzato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Savigliano, in programma per venerdì 7 novembre, alle 21, alla Crosà Neira. 

L'evento è a cura dell’Associazione Culturale “Gli Invaghiti”, un centro studi e promozione della musica e dell’arte classica, medievale, rinascimentale e barocca, costituita da un gruppo di studiosi di storia dell’arte e musicisti di fama internazionale.

La serata sarà la «cronistoria di una passione tradita», raccontata in prima persona dall'eroe risorgimentale ed intrecciata con le note dei più celebri compositori (tra cui Paganini) attivi tra il Piemonte e Parigi all'epoca della Rivoluzione piemontese.

L'ingresso è libero, fino ad esaurimento posti 

