Capitale Arte Contemporanea, Salvini: "Andrò ad Alba. Complimenti anche a Termoli, Pietrasanta e Foligno"

"Alba è stata proclamata Capitale italiana dell'Arte Contemporanea per l'anno 2027 e ci andrò con piacere. È giusto sottolineare, però, anche il valore di altri Comuni come Foligno, Pietrasanta e Termoli: se la sono giocata fino all’ultimo con la città piemontese, non sono stati scelti ma meritano a loro volta complimenti sinceri e giusta valorizzazione".

Così Matteo Salvini, secondo quanto riporta l’agenzia Adnkronos, dopo la decisione del Consiglio dei Ministri di ieri.

La dichiarazione del vicepremier segue i resoconti di stampa sul botta e risposta col ministro alla Cultura Alessandro Giuli relativamente alla scelta caduta sull’unico comune, tra i quattro finali, guidato da un sindaco del Partito Democratico.