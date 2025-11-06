 / Politica

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Politica | 06 novembre 2025, 15:40

Capitale Arte Contemporanea, Salvini: "Andrò ad Alba. Complimenti anche a Termoli, Pietrasanta e Foligno"

Il vicepremier dopo il botta e risposta con Giuli in Consiglio dei Ministri

Matteo Salvini all'apertura del tunnel di Tenda, nel giugno scorso

Matteo Salvini all'apertura del tunnel di Tenda, nel giugno scorso

"Alba è stata proclamata Capitale italiana dell'Arte Contemporanea per l'anno 2027 e ci andrò con piacere. È giusto sottolineare, però, anche il valore di altri Comuni come Foligno, Pietrasanta e Termoli: se la sono giocata fino all’ultimo con la città piemontese, non sono stati scelti ma meritano a loro volta complimenti sinceri e giusta valorizzazione".

Così Matteo Salvini, secondo quanto riporta l’agenzia Adnkronos, dopo la decisione del Consiglio dei Ministri di ieri.

La dichiarazione del vicepremier segue i resoconti di stampa sul botta e risposta col ministro alla Cultura Alessandro Giuli relativamente alla scelta caduta sull’unico comune, tra i quattro finali, guidato da un sindaco del Partito Democratico.   

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium