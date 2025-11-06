Bra, modifiche temporanee alla viabilità in via Provvidenza e in un tratto di via Vittorio Emanuele II

Causa lavori di E-Distribuzione, nei prossimi giorni sono in programma alcune modifiche alla viabilità in città. In particolare, dalle ore 8.15 di mercoledì 12 novembre e fino a domenica 7 dicembre, sarà istituito il divieto di transito e sosta in via Provvidenza.

Per la sola giornata di lunedì 17 novembre, dalle 8.30 alle 18.30, divieto di transito e sosta anche nel tratto di via Vittorio Emanuele II compreso tra via Marconi e via Umberto I.

In entrambi i casi, i residenti nei tratti interessati dai lavori potranno circolare a doppio senso di marcia, solo per accedere ai luoghi privati di sosta e con le dovute cautele.