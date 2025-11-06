Cuneo, chiusura al transito di via Savigliano e modifica viabilità in piazza Boves per lavori di riqualificazione stradale

Si segnala che, da lunedì 10 novembre e sino a termine dei lavori (previsto entro la giornata di sabato 22 novembre), sarà operativa la chiusura al transito veicolare di via Savigliano nel tratto di strada compreso tra via tra Piazza Boves e via Peveragno per lavori di rifacimento del manto stradale.

Nello specifico, la viabilità verrà modificata nel seguente modo: