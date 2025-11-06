 / Viabilità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Viabilità | 06 novembre 2025, 12:32

Cuneo, chiusura al transito di via Savigliano e modifica viabilità in piazza Boves per lavori di riqualificazione stradale

La modifica sarà operativa dal 10 al 22 novembre

Cuneo, chiusura al transito di via Savigliano e modifica viabilità in piazza Boves per lavori di riqualificazione stradale

Si segnala che, da lunedì 10 novembre e sino a termine dei lavori (previsto entro la giornata di sabato 22 novembre), sarà operativa la chiusura al transito veicolare di via Savigliano nel tratto di strada compreso tra via tra Piazza Boves e via Peveragno per lavori di rifacimento del manto stradale.

Nello specifico, la viabilità verrà modificata nel seguente modo:

  • Chiusura con divieto di accesso di via Savigliano, nel tratto compreso tra via Piazza Boves e via Peveragno;
  • inversione del senso di marcia di via Piazza Boves nel tratto compreso tra via Savigliano e via Alba;
  • inversione del senso di marcia di via Peveragno nel tratto compreso tra via Savigliano e via Alba;
Files:
 modifica-viabilita-via-Savigliano (167 kB)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium